Palermo, Dionisi traballa: allenatore a rischio esonero

Il Palermo e mister Dionisi potrebbero salutarsi. La pazienza per la dirigenza rosanero sta per finire, così come la fiducia concessa finora al tecnico, che ha altamente disatteso le aspettative della vigilia. Quella siciliana è una vera e propria corazzata, a cui si sono sono aggiunti due big come Audero e Pohjanpalo a gennaio. Nonostante ciò, però, la compagine fa fatica, è a metà classifica e rischia di non disputare i playoff, tra l’altro obiettivo minimo della società.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la clamorosa e rocambolesca sconfitta di venerdì sera in casa contro la Cremonese, capace di ribaltare le due reti di vantaggio locale con tre gol nella parte finale di gara. Sono ore di riflessione in casa rosanero e la posizione del tecnico è in bilico.

