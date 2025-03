“I Palazzi Storici aprono all’Arte”, mostra a Palazzo Nesci a Reggio Calabria | INFO

StrettoWeb

Sulla scia del successo dell’evento del dicembre u.s. a palazzo Trapani Lombardo ritorna “I Palazzi Storici aprono all’Arte” per coniugare un mixer cui la cittadinanza ha dato il proprio consenso: Arte e Beneficenza. È la volta di Palazzo Nesci che in questo secondo evento si offre quale vetrina per l’Arte di alcuni giovani artisti. Ovviamente per la sua realizzazione bisogna rivolgere un sentito ringraziamento alla Famiglia Nesci che ha nell’immediatezza accettato la proposta del Curatore dell’evento Ing. Oreste Mario Dito di aprire la galleria storica del palazzo alla città ed all’arte, con una mostra a scopo benefico.

Solidarietà

Avere la possibilità di poter ammirare una mostra d’arte nell’ austera e prestigiosa galleria del Palazzo ha un significato ancor più profondo in quanto entreremo in quello che è il luogo più antico della città post 1783, l’unico Palazzo risparmiato dal devastante terremoto del 1908 e quindi diciamo, senza possibilità di smentita, che entrando si respira aria ottocentesca risalendo la realizzazione al 1824. Il fine di questa mostra oltre che dare l’opportunità ad alcuni giovani artisti di mettere in vetrina il loro talento artistico con le loro opere intrise di emozioni e sentimenti, di lavoro e passione, è quello di sostenere la giusta causa della solidarietà tramite una raccolta fondi che andrà a beneficio dell’Unitalsi Calabria nel ricordo di una figura prestigiosa della nostra città: Saverio Nesci.

Saverio Nesci

Saverio Nesci, purtroppo prematuramente scomparso, ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nella famiglia, ma anche nell’ Università Mediterranea, di cui fu valente docente, e nella società essendo professionista e uomo di livello eccelso, per competenza e doti morali che si manifestavano con la sua disponibilità a rivolgere un aiuto ed un sorriso a chiunque che ne avesse la necessità.

Info mostra

E questo ricordo è possibile anche per la partecipazione dei giovani artisti che hanno offerto anche una propria opera da sorteggiare, al termine del Vernissage, tra i donatori. Quindi un grazie a Alberta Dito, Arianna Delfino, Cristina Giarmoleo, Daniela Sarica, Enrico Tarantello, Mjriam Caruso, Roberta De Cicco, Valentina Romeo che rivolgono un accorato invito ai cittadini a partecipare numerosi a dimostrazione della grande solidarietà della città. La mostra si svolgerà sabato 29 p.v. con i seguenti orari 10.30-12.30/16.00-19.30. Il vernissage sarà alle ore 17.30 ed il sorteggio alle ore 19.00.

