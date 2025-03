Padova-Akademia Sant’Anna Messina: la presentazione del match

StrettoWeb

Smaltita la sconfitta casalinga al tie-break con Busto Arsizio, Akademia Sant’Anna già pronta a rituffarsi nelle vicende agonistiche del torneo di A2 femminile. Nel weekend, le SuperGirls di coach Bonafede affronteranno la prima delle due trasferte consecutive che chiuderanno il girone di andata della Pool Promozione. Domenica 2 marzo, con inizio alle ore 17, le siciliane saranno di scena sul taraflex del Palazzetto dello sport di Trebaseleghe (PD), ospiti della Nuvolì Altafratte Padova.

Ripresi gli allenamenti al “PalaRescifina” nel pomeriggio di martedì, la squadra ha vissuto la classica settimana tipo che precede la gara domenicale, concentrandosi anzitutto su quelle situazioni di gioco che non le hanno consentito di concludere favorevolmente il match con le Cocche di coach Beltrami. Il gruppo è solido, consapevole della propria forza e – come evidenziato dal capitano, Giulia Carraro, in un’intervista rilasciata in settimana – “dotato di tutte quelle qualità necessarie per battere qualunque avversario”, a condizione – come ha precisato la stessa regista – “di affrontare al meglio tutti i passaggi necessari per far emergere le nostre caratteristiche principali”.

Retrocessa al termine della scorsa stagione, dopo aver rilevato il diritto sportivo a disputare nuovamente la seconda serie nazionale da Montecchio Maggiore, l’avversario di turno di Akademia ha raggiunto la seconda fase del torneo, classificandosi al quarto posto del girone B, a pari punti (31) con la Narconon Volley Melendugno, stesso numero di vittorie (10), ma piazzandosi davanti per miglior quoziente set (1.26 contro 1.19 delle pugliesi).

Nelle prime tre giornate della Pool Promozione, Altafratte ha raccolto un successo (al tie-break contro Costa Volpino) e due sconfitte (entrambe per 3-0 con San Giovanni e Macerata). Attualmente, occupa l’8a posizione in classifica con 33 punti, alle spalle dell’Esperia Cremona con 35.

Nel roster affidato a coach Marco Sinibaldi e al suo secondo, Riccardo Fiscon, spiccano l’opposto tedesco – ex della Megabox Vallefoglia (A1) – Lena Grosse Scharmann, migliore realizzatrice della squadra con 364 punti (317 in attacco con una percentuale del 35,3, 34 muri e 13 ace); la schiacciatrice classe 2006, Erika Esposito, con 319 (265 in attacco con 38,9 %, 20 muri e 34 ace); l’altra pari ruolo, Cristina Fiorio, a quota 217 (195 in attacco con 31,2, 13 muri e 9 ace); la centrale Laura Bovo, ultime due stagioni in A1 con la Volley Bergamo, con 174 punti (88 in attacco con 44,7 %, 67 muri, 19 ace). Infine, il libero Marianna Maggipinto, lo scorso anno in riva allo Stretto con la maglia di Akademia, e la palleggiatrice Martina Stocco, reduce da tre stagioni con la casacca di Trentino Volley tra A1 e A2.

Curiosità: assistente di coach Sinibaldi e preparatore atletico della squadra, Davide Vallortigara, dalla scorsa estate sposo del capitano di Akademia, Giulia Carraro.

Mettendo a confronto le speciali classifiche individuali di A2, in evidenza il 2° posto tra le Top Spikers di Bintu Diop (Akademia Sant’Anna) con 455 punti e il 1° tra le Top Acers, sempre dello stesso opposto toscano, con 40 servizi vincenti. Il 3° tra le Top Spikers di Lea Grosse Scharmann (Nuvolì Altafratte Padova) con 364 e il 13° di Erika Esposito (Nuvolì Altafratte Padova) con 319; quest’ultima 2a anche tra le Top Acers con 34 servizi vincenti. Tra le Top Blockers, da segnalare il 3° posto di Laura Bovo (Nuvolì Altafratte Padova) con 67 muri e il 15° di Rossella Olivotto (Akademia Sant’Anna) con 48 muri con 52. Tra le migliori realizzatrici al servizio, da menzione anche l’11a posizione di Martina Stocco con 25 ace. In graduatoria Top Receivers, troviamo al 3° posto il libero Giorgia Caforio (Akademia Sant’Anna) con il 46,05 % di ricezioni perfette.

Due i precedenti tra le due squadre, nella Regular Season della scorsa stagione e terminati entrambi con la vittoria di Akademia. Una l’ex della gara: Marianna Maggipinto a Messina nel 2023/2024.

A presentare la sfida di Trebaseleghe, la schiacciatrice patavina in maglia Akademia, Chiara Mason: “La partita di domenica è, un po’ come tutte le partite della Pool, molto importante. Arriviamo dalla sconfitta contro Busto dove si sono viste tante cose belle e ci portiamo dietro il rammarico di non aver concretizzato i punti nei momenti cruciali della partita. Vogliamo riscattarci, ponendoci all’inseguimento di un altra scia positiva. Cercheremo di mettere in pratica da subito ciò che abbiamo imparato dalle scorse partite. Sappiamo che possiamo dettare il nostro gioco e lo abbiamo dimostrato in più occasioni; domenica ci sarà modo di farlo in campo. Loro sono un’ottima squadra che sicuramente gioca con tranquillità e che in casa hanno dimostrato più volte di poter dare del filo da torcere a molte grandi squadre. Noi vogliamo scendere in campo e far vedere quello che sappiamo fare, divertendoci”.

“Per me – conclude la schiacciatrice di Messina – sarà bello poter giocare in terra padovana; non ho mai disputato una partita di questa categoria vicino a casa e l’idea di poter vedere i miei famigliari sugli spalti mi riempie il cuore. Sono sicura che faranno molto tifo per Akademia”.

Gli altri incontri in programma nel tabellone della Pool Promozione – 4ª giornata di ritorno:

Cremona vs Macerata

Trentino vs Costa Volpino

Melendugno vs San Giovanni

Busto Arsizio vs Brescia

Classifica

San Giovanni In M.no 55 Macerata 50 Akademia Sant’Anna 49 Busto Arsizio 48 Trentino 42 Brescia 38 Cremona 35 Padova 33 Melendugno 31 Costa Volpino 30

Il match di domenica 2 marzo, diretto dalla coppia arbitrale composta da Eustachio Papapietro e Raffaella Ayroldi, con il supporto al video-check di Corrado Fascina, sarà visibile gratuitamente (necessaria la registrazione) sulla piattaforma web volleyballworld.tv.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.