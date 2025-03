Pace in Ucraina, le condizioni della Russia: i punti insindacabili per il cessate il fuoco

StrettoWeb

La Russia ha presentato agli USA le proprie condizioni di base per avviare un concordato di pace riguardante la guerra in Ucraina. Condizione principale è quello che concerne l’abbandono dell’ambizione ucraina di aderire alla NATO. Inoltre, non dovranno stazionare truppe straniere sul suolo ucraino al termine della guerra. A livello internazionale dovrà essere riconosciuta la sovranità della Russia sulla Crimea e sulle 4 Regioni dell’Ucraina occupate durante la guerra.

Le condizioni sono state comunicate negli incontri tra Russia e Stati Uniti nelle ultime 3 settimane, anche prima dell’annuncio di questa settimana della proposta di un cessate il fuoco di 30 giorni. Non è chiaro se la Russia accetterà di andare avanti nel processo di pace senza garantire queste 3 condizioni.

Putin ordina di liberare il Kursk

Vladimir Putin ordina ai suoi militari di “liberare completamente” la regione russa del Kursk, occupata in parte della truppe ucraine. Una risposta piuttosto diretta alla proposta di cessate il fuoco di 30 giorni concordata da USA e Ucraina. In visita ai soldati che sono in prima linea e che hanno rivendicato la riconquista di diversi villaggi, il presidente russo, rivolto al capo di Stato maggiore, Valery Gerasimov, ha detto: “mi aspetto che tutte le missioni di combattimento delle nostre unità siano portate a termine e che il territorio della regione di Kursk sia presto completamente liberato dal nemico“.

“Il nostro compito nel prossimo futuro, nel più breve tempo possibile, è quello di sconfiggere definitivamente il nemico, che si è trincerato nel territorio della regione di Kursk e sta ancora conducendo operazioni militari qui, per liberare completamente il territorio e ripristinare la situazione lungo la frontiera“, ha affermato Putin, sottolineando la necessità di implementare una “zona di sicurezza lungo il confine russo“.

