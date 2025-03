Otto marzo, Falsetta: “leggi e risorse ci sono, serve trasformazione società”

StrettoWeb

“Leggi e risorse ci sono, da ultimo l’aumento del “reddito di libertà” varato dal Governo e rivolto all’emancipazione economica delle donne vittime di violenza in condizioni di povertà. Quello che invece manca, a mio avviso, è una strategia di trasformazione strutturale della società“. E’ quanto afferma in una nota Filomena Falsetta, Gran Priore del Sovrano Ordine Monastico Militare dei Cavalieri Templari Federiciani della Calabria, in vista dell’8 Marzo.

“Continuare a percorrere le vie sbagliate del patriarcato, di una guerra di genere, dei processi di piazza contro le Forze di Polizia che sono per definizione garanzia di protezione e sicurezza e baluardi di difesa delle donne, o ancora la via dell’immigrazione illegale, che proprio perché illegale produce una degenerazione che può condurre ovunque, non soltanto non porrà mai fine al fenomeno del femminicidio, ma lo acuirà sempre di più.

Credo che la soluzione debba ricercarsi nell’instaurazione di un processo democratico complessivo, che sia in grado di intervenire sulla struttura della società, sui costumi, sul diritto.

Insomma, occorre giocare su terreni più concreti e strategici, come cultura, lavoro, servizi sociali a sostegno delle famiglie, difesa pubblica, buone pratiche di cittadinanza e legalità. Ciò consentirà di rafforzare la donna e la famiglia nelle dinamiche sociali, e di accompagnarla adeguatamente nella società“, conclude Falsetta.

