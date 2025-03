Otto marzo, Calabria Possibile: “no al femminismo da salotto. Giustizia sociale e diritti”

StrettoWeb

“Il femminismo che vogliamo non esclude, non si chiude, non si barrica dietro muri ideologici. Il femminismo che vogliamo lotta, costruisce ponti, allarga il campo della giustizia sociale. Non è un femminismo da salotto, non è accademia distante dalla realtà, non è classificabile in settori come fosse una specializzazione tecnica: è pratica quotidiana, è lotta concreta per la libertà di tutte. Non accettiamo di vederlo ridotto a una caricatura annacquata e compatibile con il sistema che ci opprime.

L’8 marzo è una giornata di lotta, ma non può essere usata come pretesto per ridurre il femminismo a un club esclusivo. Il femminismo è sempre stato un fronte di battaglia contro il patriarcato e tutte le forme di oppressione. Non possiamo permetterci di combattere una sola oppressione alla volta: o siamo con chiunque subisce ingiustizie o non siamo nulla. Se l’idea di femminismo non ha spazio per le persone trans, per persone con background migratorio, per chi lavora in condizioni di sfruttamento, allora non è femminismo: è solo un’altra forma di conservatorismo travestito“. È quanto espresso in una nota stampa, nella Giornata dedicata alle donne, da Silvia Giandoriggio, Portavoce di Calabria Possibile.

“La polemica sul linguaggio inclusivo è un falso problema. Nessuno cancella la parola “donna”, nessuno cancella le donne. Esistono soggettività oppresse dal patriarcato, e noi scegliamo di stare con loro. – si legge ancora nella nota – Il transfemminismo non è mai stato una lotta per poche, ma per tutte; e proprio perché è il movimento che più di ogni altro ha saputo riconoscere e combattere le oppressioni, il transfemminismo non può che essere intersezionale e inclusivo: non si limita a proteggere un solo gruppo, ma comprende chiunque sia marginalizzato e discriminato. Chi si oppone a questo, sta solo proteggendo il proprio privilegio.

Sesso e genere non sono prigioni biologiche, e chi pretende di ridurli a un binario fisso sta facendo il gioco del patriarcato. Il transfemminismo non cancella nulla, amplia lo sguardo. Non siamo noi a decidere chi merita diritti e chi no. Noi lottiamo per chi subisce discriminazione, non per creare nuove gerarchie. L’inclusione non è una concessione: è la base della nostra lotta; e non permettiamo a nessuno di trasformare il transfemminismo in un’arma contro chi è ancora più marginalizzate. Sui diritti delle persone trans, diciamo basta con la retorica della “minaccia alle donne”. Le persone trans non tolgono spazio, non rubano diritti, non cancellano nessuno. Parlare di sport femminile come se fosse sotto assedio da parte delle atlete trans è un argomento che serve solo a creare divisione dove dovremmo essere unite. Se vogliamo giustizia nello sport, combattiamo contro il sessismo, il divario economico, la scarsa rappresentanza delle donne nelle istituzioni sportive, non contro chi lotta per esistere.

Le persone con background migratorio conoscono sulla loro pelle il peso di un sistema che le vuole invisibili, subalterne, sfruttabili. Il transfemminismo che vogliamo non può prescindere dalle loro voci e dalle loro battaglie. Essere transfemministe oggi significa anche lottare contro il razzismo strutturale, contro il ricatto dei permessi di soggiorno, contro lo sfruttamento lavorativo e sessuale che colpisce in modo sproporzionato le persone dal background migratorio. La nostra lotta è con loro e per loro, perché non ci sarà mai liberazione per alcune senza liberazione per tutte. E chi si oppone a questa lotta settorializzandola, non solo non sta difendendo le donne ma sta solo difendendo un privilegio”.

“L’accesso all’aborto in Italia è sempre più difficile, ostacolato da obiettori di coscienza, tagli alla sanità pubblica e stigmatizzazione sociale. – afferma Giandoriggio – Il diritto all’autodeterminazione sui corpi è costantemente sotto attacco, mentre si cerca di riportarci indietro con politiche repressive e paternalistiche. Il transfemminismo difende l’aborto libero, sicuro e garantito, perché senza libertà di scelta non esiste vera emancipazione. Difendere questo diritto non è un’opzione, è un dovere, e chi oggi cerca di limitarlo non è altro che un complice della violenza di Stato sul corpo delle donne e delle persone gestanti. Definire “lavoro sessuale” una forma di oppressione senza ascoltare chi lo vive è semplicemente arrogante. Se vogliamo combattere lo sfruttamento, costruiamo alternative, protezioni, percorsi di uscita. Ma non criminalizziamo le persone più vulnerabili in nome della nostra morale. Il moralismo non è mai stato una nostra arma: la nostra arma è la solidarietà“.

“Sulla GPA smettiamola con la propaganda; non è tutto sfruttamento e mercificazione, e non possiamo ridurre un dibattito complesso a slogan. La questione non è “GPA sì o no”, ma come garantire che nessuna donna sia costretta a fare qualcosa che non vuole. Regolamentazione, diritti, protezione: questo dovrebbe essere il nostro approccio. Chi vuole impedire il dibattito sulla GPA non sta difendendo nessuno: sta solo imponendo il proprio punto di vista come unico possibile.

La violenza sulle donne è una manifestazione strutturale del patriarcato, che si esprime non solo attraverso violenza fisica e sessuale, ma anche psicologica, economica e simbolica. Il controllo mentale, la manipolazione emotiva e la privazione delle risorse economiche sono forme di abuso che vanno riconosciute e contrastate. Inoltre, la violenza di genere è intersezionale e colpisce in modo sproporzionato persone migranti, persone disabili e socialmente vulnerabili. La lotta contro la violenza di genere deve essere olistica, coinvolgendo politiche di prevenzione, supporto alle vittime e sensibilizzazione sociale. È urgente una legislazione più rigorosa, che punisca gli aggressori e promuova una cultura di parità, riconoscendo la violenza come un fenomeno sistemico e non individuale.

Alla fine, il punto è chiaro: il nemico non è l’inclusione. Il nemico è il patriarcato, il sistema che sfrutta i corpi e impone gerarchie. Un femminismo che si chiude su sé stesso e decide chi merita diritti e chi no non è un femminismo di liberazione. È solo l’ennesima riproposizione della stessa logica di esclusione che diciamo di combattere. L’8 marzo non è solo una giornata da celebrare con fiori e feste, è un grido di lotta che non si spegne, è formazione, è conoscenza, è cultura“, aggiunge la portavoce di Calabria Possibile.

“Non ci fermeremo di fronte a chi vuole mettere confini alla nostra battaglia, né davanti a chi cerca di manipolare il transfemminismo per difendere il proprio privilegio. Il nostro transfemminismo è forza, è rabbia, è l’urlo che abbatte ogni muro, che non si accontenta di piccole vittorie in cambio della nostra dignità. Siamo qui per demolire il sistema che ci vuole divise, per liberarci dalla gabbia delle gerarchie, per portare giustizia e libertà a tutte le soggettività oppresse. Ogni giorno, lottiamo per chi è stato messo a tacere, per chi non ha mai avuto il diritto di esistere liberamente. Il nostro transfemminismo è forza, è rabbia, è l’urlo che abbatte muri. Ogni giorno, lottiamo per chi è stato messo a tacere. La nostra voce è potente e rivoluzionaria perché non lascia nessuno indietro” conclude Giandoriggio.

