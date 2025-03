Ospedali della Calabria in emergenza, Tassone (Pd): “il governo certifica il fallimento di Occhiuto”

StrettoWeb

“Il centro destra guida la Regione Calabria da 5 anni. Da più di 3 anni Occhiuto è commissario alla sanità e afferma pretestuosamente che le cose stanno migliorando e che vanno nella giusta direzione. Nella serata di ieri, invece il CDM guidato dalla premier Meloni dichiara lo stato di emergenza sanitaria per 12 mesi in Calabria. La destra ha nuovamente fallito perché gioca da anni con la salute dei calabresi, i quali purtroppo quotidianamente toccano con mano i disservizi. È ora di ammettere che con Occhiuto la sanità in Calabria è peggiorata. Serve cambiare passo. La salute è un diritto!”. E’ quanto afferma Luigi Tassone già consigliere regionale e membro della direzione regionale della Calabria.

