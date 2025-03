Caos all’ospedale di Polistena, in fiamme la psichiatria: evacuato il reparto

StrettoWeb

Paura all’ospedale di Polistena dove una donna avrebbe dato fuoco a materasso e lenzuola nel reparto di psichiatria che è immediatamente evacuato. “Attenzione a non pensare di chiudere il reparto. La nel tempo è stato da noi attenzionato perché lasciato senza un primario oramai da molti anni. Ci chiediamo cosa si aspetta? Perché non si da seguito al concorso bandito e mai concluso di qualche anno fa? Dottoressa Di Furia ci può rispondere? Oggi i pazienti ricoverati sono stati mandati in altre strutture e altri ancora dimessi. Il reparto è stato temporaneamente chiuso. Sia chiaro, deve essere urgentemente ripristinato. Non trovate scuse, non devono esistere”, è quanto scrive sul proprio profilo fb il Comitato Spontaneo a Tutela della Salute.

“In un territorio dove non ci sono strutture sufficienti e dove non esiste servizio territoriale adeguato alle esigenze dei cittadini. Questo reparto rappresenta l’unico punto di cura per molte famiglie abbandonate al proprio destino. Vogliamo sapere come programmerete il ripristino del reparto, i tempi e soprattutto come intendete proseguire. Informate e rassicurate i cittadini con una nota stampa, credo che è nostro diritto sapere”, sottolinea il Comitato rivolgendosi all’Asp.

