Orrore a Reggio Calabria: cane denutrito e affetto da leishmaniosi non curata salvato dai Carabinieri, denunciato il proprietario

StrettoWeb

Un grave caso di maltrattamento di animali è stato scoperto dai Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, che hanno salvato un cane trovato in condizioni drammatiche in un’area privata adiacente a un’abitazione. L’animale, privo di microchip, era in evidente stato di malnutrizione, costretto a vivere tra rifiuti e sporcizia, senza alcuna fonte d’acqua né un riparo adeguato. Il cane,affetto da leishmaniosi non curata, si trovava in una sofferenza fisica estrema, con segni di deperimento e malattia.

L’intervento dei militari è stato decisivo per sottrarre l’animale a una condizione di degrado che lo stava portando al limite delle sue forze. Dopo il recupero, il cane è stato immediatamente affidato ai servizi veterinari competenti per le necessarie cure. Il proprietario dell’animale, un uomo di 36 anni originario della zona, è stato denunciato per il reato di maltrattamento di animali. L’episodio sottolinea l’importanza dei controlli da parte delle forze dell’ordine per prevenire e reprimere situazioni di abuso nei confronti degli animali.

L’azione dei Carabinieri di Gioia Tauro conferma l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nella lotta contro il maltrattamento degli animali e nella tutela del loro benessere. Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi presunta innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.