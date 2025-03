L’Orlandina Volley lotta ma viene sconfitta 3-0 da Palermo

StrettoWeb

Nonostante momenti di grande intensità, l’Orlandina Volley torna da Palermo a mani vuote. Le paladine combattono, ma la GBT Volley si dimostra più concreta, gestendo meglio i momenti decisivi e chiudendo il match in tre set: GBT Volley Palermo-Orlandina Volley 3-0 (25-22, 26-24, 25-19). Nel primo set, partenza fulminea di Palermo che vola sul 9-2. L’Orlandina prova a reagire e accorcia, ma le padrone di casa mantengono il controllo e gestiscono il vantaggio fino a chiudere il parziale sul 25-22.

Il secondo set si apre con grande equilibrio, con le due squadre che si rispondono punto su punto. L’Orlandina trova il sorpasso sul 14-15 e allunga fino al 17-20, ma la GBT Volley non molla e ristabilisce la parità sul 21-21. Il finale è al cardiopalma, ma Palermo ha la meglio ai vantaggi per 26-24.

Nel terzo set, la squadra di casa parte fortissimo con un parziale di 9-1. L’Orlandina prova a rientrare ma Palermo continua a spingere. Nel finale le palermitane tengono alta l’intensità e chiudono set e match sul 25-19.

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca per le occasioni non sfruttate, ma che dovrà servire come spinta per ripartire in vista dei prossimi impegni. Appuntamento sabato 5 aprile, ore 18, al PalaValenti per la sfida contro Volley Valley, seconda forza del girone L.

