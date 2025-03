Oppido, prima prova di atterraggio dell’elisuperficie: svolta nel trasporto dei cittadini ai principali ospedali

StrettoWeb

“Questa mattina abbiamo effettuato la prima prova di atterraggio dell’elisuperficie a Oppido Mamertina. Un risultato storico per l’emergenza-urgenza di Oppido e di tutta l’area”. Lo dichiara il Consigliere regionale Domenico Giannetta, che ha seguito le operazioni a bordo dell’elicottero. “Siamo partiti da Cosenza – racconta – con Riccardo Borselli, direttore della rete dell’Elisoccorso della Calabria e Alessandro Giulivi di Elitaliana SpA, la società che gestisce il servizio. Abbiamo sorvolato le aree individuate nel corso dei sopralluoghi, siamo atterrati al centro del campo sportivo e abbiamo poi perlustrato a piedi le zone limitrofe all’ospedale”.

“Grazie al Presidente Occhiuto e alla sua squadra abbiamo raggiunto un risultato storico per Oppido, che diventerà un punto di snodo fondamentale dell’emergenza-urgenza, sia di giorno che di notte, e per tutti i cittadini dell’area preaspromontana, che potranno essere soccorsi e trasportati in pochi minuti presso i principali ospedali”.

“Abbiamo lavorato incessantemente a questo risultato – dichiara Giannetta – e siamo riusciti ad inserire Oppido tra le basi logistiche di atterraggio del servizio emergenza urgenza calabrese. L’elisuperficie è molto importante, a volte fatale, per poter salvare la vita delle persone. A questo punto bisogna concludere al più presto le pratiche amministrative documentali e il servizio potrà prendere il volo. ‎Oggi – conclude – possiamo dare avvio a una nuova pagina della storia di Oppido”.

