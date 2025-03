Omicidio a Messina: si cerca l’ex fidanzato di Sara Campanella, la studentessa uccisa davanti allo stadio

StrettoWeb

È caccia al presunto assassino di Sara Campanella, la giovane studentessa universitaria originaria di Mili San Pietro, frazione di Messina, iscritta al corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico. La ragazza è stata uccisa con una coltellata alla gola nei pressi dello stadio “Giovanni Celeste”, in viale Gazzi. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni testimoni avrebbero assistito a una violenta lite tra Sara e un ragazzo, suo coetaneo, proprio poche ore prima del delitto.

I carabinieri stanno seguendo la pista dell’ex fidanzato, con cui la giovane avrebbe recentemente deciso di troncare la relazione. Gli inquirenti hanno già ascoltato alcuni colleghi universitari della vittima e stanno raccogliendo ogni elemento utile per risalire all’identità e all’attuale posizione del sospettato. Le indagini sono in corso e non si esclude che nelle prossime ore possano emergere nuovi dettagli utili a fare luce sull’efferato omicidio.

