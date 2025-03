Ombra scommesse sulla Serie A di basket? Intanto a Scafati spuntano “Le Iene”

StrettoWeb

Ombra basket-scommesse sulla Serie A di pallacanestro italiana. La FIP ha annunciato che la Procura Federale ha aperto un’indagine per accertare la fondatezza di possibili alterazioni delle rilevazioni statistiche di alcune partite di basket della Serie A maschile. “L’Ufficio della Procura federale, – si legge nella comunicazione – su nota della Lega Basket di Serie A, ha aperto un’indagine volta a verificare ed accertare la fondatezza di possibili alterazioni delle rilevazioni statistiche di alcune partite di basket della Serie A maschile, in ipotesi rilevanti sotto un profilo disciplinare“.

Le statistiche di un club sarebbero risultate alterate da un soggetto non tesserato ma che potrebbe averlo fatto a livello personale per altri fini. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, ci sarebbe l’ipotesi scommesse in ballo. La “Rosea” cita una nota trasmissione tv che avrebbe avuto una soffiata sul comportamento di tale persona.

“Le Iene” a Scafati

Domenica sera, nella gara contro Ortona, l’inviato de “Le Iene” Stefano Corti era presente al PalaMangano per la partita persa malamente da Scafati e diventata virale per il confronto tra Cinciarini e gli ultras. Al termine della gara, l’inviato de “Le Iene” si sarebbe diretto, secondo le ricostruzioni dei media locali, negli spogliatoi venendo bloccato dalla security. La situazione di classifica del club campano non è buona, quella extra campo idem. E dove ci sono “Le Iene” c’è spesso aria di scandalo…

