Arriva l’ok dalla Camera: Gentile in Parlamento, Scutellà fuori

L’Aula della Camera ha approvato con 183 voti a favore e 127 contrari la relazione della Giunta delle elezioni riguardante un collegio della Calabria che ha come conseguenza l’ingresso a Montecitorio come deputato dell’esponente di Forza Italia, Andrea Gentile, e l’uscita di Elisa Scutellà. Al centro della discussione c’è l’esito del voto nel 2022 in un collegio a Cosenza. La Giunta delle elezioni, su ricorso dell’azzurro Gentile, ha riconteggiato le schede nulle e bianche dandogli ragione.

L’ira di Conte

“Quest’Aula dovrebbe essere concentrata da mesi a risolvere problemi urgenti, dal caro vita al caro bollette”. E’ quanto ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte nell’Aula della Camera rivolto al ministro degli Esteri Antonio Tajani nelle dichiarazioni di voto sul caso Scutellà. “Lei oggi è qui per riscuotere un seggio nell’interesse di partito, quando parleremo del piano di riarmo?”, ha aggiunto. “Si ribalta il risultato. Duecento schede recuperate al voto? Una truffa”, conclude Conte.

