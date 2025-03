Occupazione giovanile, Messina ottiene importante finanziamento

StrettoWeb

Il Comune di Messina ha ottenuto l’ammissione al cofinanziamento nazionale per il progetto “NEETwork ME: Metropolitana per l’Occupazione Giovanile”, presentato nell’ambito dell’Avviso Pubblico ANCI – Giovani e Impresa II Edizione. Il finanziamento, pari a 150.000 euro, è stato stanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a valere sul Fondo Politiche Giovanili 2022. Il progetto, che ha ottenuto un punteggio di 83, si è classificato quarto a livello nazionale tra i 26 progetti finanziati e primo in Sicilia, confermando l’efficacia della proposta e la validità del modello di intervento ideato.

Progetto

La proposta progettuale nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani NEET (18-29 anni) della provincia di Messina un percorso strutturato per la trasformazione delle loro idee imprenditoriali in realtà concrete. Il modello adottato si basa su un approccio multidisciplinare e integrato, con azioni mirate che comprendono: Scouting dei giovani e individuazione di esperienze lavorative, Mappatura delle opportunità del territorio, Consulenza e orientamento personalizzato, Sviluppo e potenziamento delle competenze professionali, Intercettazione di strumenti e misure di finanziamento attive, Accompagnamento alla creazione d’impresa e Un network territoriale per la crescita dei giovani. Il progetto prevede l’attivazione di 19 punti informativi in altrettanti Comuni della zona ionica della provincia di Messina (13 SNAI e 6 zone svantaggiate), connessi a un’unica Centrale di Coordinamento presso il Comune di Messina.

Obiettivo

L’obiettivo è sviluppare una strategia territoriale integrata che metta in relazione le vocazioni socio-economiche locali con le risorse disponibili, favorendo la nascita di iniziative imprenditoriali innovative e sostenibili. Particolare attenzione sarà dedicata ai settori turistico-culturale, agroalimentare e dei servizi sociali, con il coinvolgimento di Enti, Associazioni e Imprese per rafforzare la rete di supporto ai giovani aspiranti imprenditori. A seguire il bando per il Comune di Messina gli assessori Liana Cannata e Massimo Finocchiaro, con la supervisione del direttore generale Salvo Puccio. Un partenariato forte e diffuso.

Rete di partenariato

Il Comune di Messina ha costruito una rete di partenariato che include 18 Comuni della Provincia, per garantire un impatto capillare sul territorio e una maggiore efficacia nelle azioni di supporto ai giovani. I Comuni partner sono: Alì Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Castel di Lucio, Fiumedinisi, Forza D’Agrò, Furci Siculo, Itala, Limina, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccalumera, Sant’Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva, Scaletta Zanclea e Taormina. L’ammissione al finanziamento rappresenta un riconoscimento dell’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere politiche attive per l’occupazione giovanile, valorizzando il talento e le idee dei giovani per un futuro più dinamico e sostenibile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.