Occhiuto Commissario per l’emergenza ospedaliera, Princi: “la nomina conferma l’importante lavoro sulla sanità calabrese”

“La nomina del Presidente Roberto Occhiuto quale commissario per l’emergenza ospedaliera in Calabria, chiesta e da lui voluta per tutelare la sanità calabrese, è un ottimo risultato che conferma ancora una volta l’autorevolezza, la competenza e il pragmatismo riconosciuto al Presidente dal governo nazionale suffragato anche dai risultati ottenuti dal sistema sanitario calabrese in soli due anni e mezzo di sua governance”. Lo afferma in una nota l’eurodeputata calabrese Giusi Princi.

“Lo stato d’emergenza, chiesto e ottenuto dalla Regione e per cui il Presidente Occhiuto è stato nominato commissario – prosegue -, è uno strumento concreto che consentirà di ottenere misure eccezionali, permettendo una riduzione dei tempi nell’attuazione degli interventi, una maggiore rapidità nei processi di autorizzazione, nell’ammodernamento dei progetti e nelle gare d’appalto, un’accelerazione nella realizzazione dei nuovi ospedali, opere fondamentali per la qualità delle prestazioni sanitarie in Calabria. È un risultato che rientra nella visione lungimirante del Presidente Roberto Occhiuto che non lascia nulla al caso ma pone e persegue obiettivi a medio e lungo termine, così come ha dimostrato anche con l’ampliamento dell’offerta formativa accademica calabrese in ambito sanitario da lui voluta per incidere sempre di più su una classe medica qualificata, competente e formata in Calabria.

“Dopo Cosenza e Crotone, ha infatti fortemente voluto che anche Reggio Calabria avesse la facoltà di medicina per cui si sta lavorando alacremente insieme al tavolo tecnico del quale il Presidente mi ha affidato il coordinamento. I risultati raggiunti per il miglioramento della qualità della sanità calabrese e la tutela della salute dei cittadini rappresentano – conclude Princi – esempi di una politica che sa quello che vuole, ha chiari gli obiettivi e li persegue con impegno e determinazione”.

