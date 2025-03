Giusy Versace presenta il progetto “Obiettivo EFFE” e lancia “EFFE Summer Camp”

StrettoWeb

Empowerment Femminile per un Futuro più Equo è questo il significato di ‘Obiettivo EFFE‘, il progetto presentato questa mattina in Senato da Giusy Versace, avviato nel 2023 da un gruppo di docenti del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia dell’Università̀ degli Studi di Milano-Bicocca, per sviluppare un percorso multidisciplinare e pluriennale di ricerca, formazione e divulgazione dedicato all’empowerment femminile in Italia, tra l’altro in linea con l’obiettivo n. 5 dell’Agenda 2030.

Dallo scorso anno, 2024, Obiettivo Effe organizza anche un interessantissimo campus estivo di educazione finanziaria gratuito, rivolto a ragazze adolescenti (2007-2008-2009) che prende il nome di ‘EFFE Summer Camp’ e vede la collaborazione tra l’Università degli studi di Milano-Bicocca e il Dipartimento di Scienze Politiche e il Centro per l’Apprendimento Permanente (CAP) dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro. Quest’anno, infatti, per la prima volta si svolgerà anche a Bari.

Il progetto EFFE SUMMER CAMP è realizzato in partnership con Invitalia, nell’ambito del Programma Imprenditoria Femminile, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con risorse del PNRR.

Potranno essere ammesse 120 ragazze da tutta Italia, suddivise nelle due sedi di Milano e Bari. A Milano (60 posti) il camp si svolgerà da lunedì 9 a sabato 15 giugno, mentre a Bari (sempre 60 posti) da lunedì 1 settembre a venerdì 5 settembre.

Il camp prevedrà 38 ore in presenza con esperti di alto livello organizzato e lezioni su 3 aree tematiche (finanza, imprenditoria, soft skills) e incontri con imprenditrici di successo; ‘business and networking lunch’ con esperti e docenti e un evento conclusivo al quale parteciperanno esperti del settore.

Il summer camp è riconosciuto come PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) con accordo obbligatorio di PCTO tra Università e scuola)

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito https://obiettivof.unimib.it o scrivendo a obiettivof@unimib.it

”Ho voluto ospitare questo evento per approfondire il ruolo dell’educazione finanziaria e dell’empowerment femminile per promuovere iniziative concrete volte a ridurre il divario di genere nel mondo economico e sociale”, ha dichiarato la senatrice Versace.

“Il tema dell’educazione finanziaria è quantomai attuale e mi ha vista coinvolta in più occasioni anche in Commissione qui in Senato. Se ne parla tanto, ma la realtà è che bisogna formare meglio e di più, perché la scuola da sola non ce la fa. Ho voluto offrire questi microfoni importanti per promuovere un progetto come ‘Obiettivo EFFE’ che punta a fornire alle ragazze strumenti concreti per affrontare il futuro con maggiore consapevolezza economica. A questo si affianca il progetto ‘EFFE Summer Camp’, un campo estivo gratuito che offrirà alle adolescenti l’opportunità di seguire lezioni di educazione finanziaria. Ho accettato con piacere di essere madrina il 9 giugno a Milano per l’inaugurazione del camp” – ha poi spiegato Giusy Versace.

L’importanza dell’empowerment femminile e dell’educazione finanziaria, nel corso del dibattito, sono stati approfonditi dalla prof. Emanuela Rinaldi (Responsabile scientifico di EFFE Summer Camp, Università degli studi di Milano-Bicocca), dalla prof. Paola Bongini (Obiettivo EFFE Empowerment Femminile per un Futuro più Equo, Università degli studi di Milano-Bicocca), da Simona Castelli (Ambassador di Obiettivo EFFE e socia Fidapa BPW Italy sezione di Monza e Brianza), che si sono soffermate sui dettagli dei due progetti oggetto della conferenza stampa, e dai preziosi contributi offerti dal senatore Roberto Marti (Presidente 7^ Commissione del Senato) e daldottor Roberto Sommella, Direttore di Milano Finanza.

