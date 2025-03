Nuovo centro sportivo a Catanzaro: campi da volley, basket e calcio a 5. Come sarà

StrettoWeb

“Ieri mattina è stato ufficialmente avviato il cantiere per la realizzazione del nuovo centro sportivo e inclusivo nel quartiere Sant’Elia. Grazie al finanziamento regionale Sport e Disabilità, l’area sarà dotata di un campo polivalente per volley, basket e calcio a 5, oltre a giochi inclusivi pensati per garantire accessibilità a tutti. Un intervento che nasce dall’ascolto delle esigenze del quartiere e che offrirà ai cittadini un nuovo spazio di aggregazione e socialità”. Così in una nota il Comune di Catanzaro annuncia l’avvio dei lavori per un nuovo centro sportivo nel quartiere Sant’Elia.

Il centro prevede una grande area con un campo polivalente, per poter praticare diversi sport, oltre a un’area giochi inclusivi per rispondere alle esigenze di tutti, senza distinzioni. Il progetto ha un valore di circa 100mila euro ed è stato reso possibile grazie alla partecipazione dell’Amministrazione comunale all’avviso pubblico “Sport e disabilità” promosso dalla Regione Calabria.

