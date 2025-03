Nuova SS106 Taranto-Reggio Calabria, pubblicato il bando per il tratto Sibari-Corigliano-Rossano. Occhiuto: “recuperiamo ritardi di 30 anni”

StrettoWeb

“Buongiorno, Calabria! La verità è semplice: la SS106 doveva essere una priorità da trent’anni… Come lo doveva essere la strada della Sila Mare, tra Longobucco e Cropalati. Ma per troppo tempo non lo sono state. Come tanti altri problemi lasciati irrisolti in Calabria. Oggi però è bello essere felici di vedere che non è più così. Settimana scorsa lo abbiamo anticipato al Ministero, ora il bando è realtà: Anas ha pubblicato la gara per il tratto della Nuova Statale 106 Sibari-Corigliano-Rossano. Qualche mese fa avevamo detto che la strada Sila Mare – pensata negli anni 80, quasi mezzo secolo fa – noi l’avremo realizzata per davvero, e così è stato. Da ieri la strada è ufficialmente percorribile. Infrastrutture vere. Non è ancora tutto, ma è un segnale chiaro: le cose si possono fare. E stavolta, si fanno. Clicca qui per il bando”. E’ questo il post pubblicato su facebook da Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

