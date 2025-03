La Nino Romano non si arrende: 3-0 alla SSD UniMe

StrettoWeb

Nella tarda serata di venerdì è arrivata la notizia che la Messina Volley aveva regolato la Golden Volley con un perentorio 3-0 portandosi, momentaneamente, a +7 dalla Nino Romano. Con questo macigno in testa, domenica, le ragazze di Mr. Maccotta si sono presentate al palazzetto della cittadella universitaria per sfidare la UniMe, squadra in piena lotta per non retrocedere e che vuole giocarsi tutte le sue chance per rimanere nella massima categoria regionale.

Con questo preambolo è chiaro dedurre che la Romano non avrà vita facile visto che si trova a combattere contro due demoni: la voglia di salvarsi delle avversarie ed il rischio di arrendersi alla corsa che la Messina Volley sta imprimendo al suo cammino. Ma la Nino Romano non è squadra a cui piace crogiolarsi nell’autocompassione.

Mr. Maccotta decide di schierare per la terza gara consecutiva Alice Impellizzeri titolare nel ruolo di opposto e questa rappresenta l’unica novità in formazione dove, per il resto, vediamo Stefania Fleres in regia, Pino e Puglisi al centro, Maccotta e Bertè come schiacciatrici e capitano Cuzzocrea nel ruolo di libero. Mr. De Leo risponde con Currò e Manuguerra in diagonale opposta, Di Bua e Gravagno al centro, Migale e Salvatore schiacciatrici; libero la numero 7 Miduri.

L’inizio del match è tutto a vantaggio delle padroni di casa che riescono ad imprimere pressione alle avversarie sfruttando il servizio ed il muro e creano un importante solco a metà set che si allarga fino al +5 mettendo ulteriori dubbi nelle teste delle RomaNine. In questa fase della partita la Romano appare spenta, quasi la fotocopia della squadra vista nel primo set della partita contro Golden Volley e da fuori comincia a serpeggiare l’idea che le ragazze mamertine si stiano lentamente arrendendo e che non abbiano più la forza per continuare a lottare.

Nulla può essere così lontano dalla realtà. In un impeto di orgoglio comandato dal trio Maccotta – Puglisi – Fleres, la squadra si rialza ed impatta l’UniMe sul 18 pari e da qui in avanti è un monologo rossoblù che si conclude solo quando si spegne sul parquet il pallone del 25-21 milazzese.

Nel secondo parziale sono ancora le peloritane a partire forte continuando a sfornare servizi molto ficcanti come quelli spin della Migale e ad avere una buona correlazione muro – difesa. La Romano si trova ancora davanti ad un bivio: arrendersi e lasciare che le cose vadano da sé o ribellarsi a questa situazione di apatia e continuare a lottare. Conoscendo l’ardimento di coach Maccotta e del suo Presidente, è assai poco probabile una resa ed infatti, ancora dopo la metà del set, le milazzesi ricominciano a macinare gioco e questa volta si unisce alla festa anche Alice Impellizzeri mentre la Puglisi subisce un brusco peggioramento delle sue statistiche in attacco quando, anche lei, viene ben letta dal muro.

Punto dopo punto, la Nino Romano recupera 5 lunghezze di svantaggio e raggiunge le avversarie sul 21 pari. Anche questa volta non c’è scampo per l’UniMe che si deve arrendere 22-25 alla caparbietà delle milazzesi.

Nel terzo set, le due compagini, si scambiano le parti e, questa volta, è la Romano a partire forte, complice, probabilmente, un calo anche psicologico delle avversarie. Con una prova corale, ben diretta da un’ottima Fleres, le RomaNine si portano in vantaggio fino al 13-19, decretando la resa delle messinesi che alzano bandiera bianca quando la Manuguerra manda in rete il servizio del definitivo 18-25.

Con questo 0-3 la Romano ritorna a 4 punti dal Messina Volley a 3 giornate dal termine mentre l’UniMe rimane ferma a 14 punti confermando il suo terz’ultimo posto in compagnia della Pallavolo Oliveri con solo 2 punti di vantaggio sul penultimo posto occupato dal B&G Sportpassion Ct. Solo la Liberamente Aci Catena, con il successo proprio sulla Pallavolo Oliveri, può dirsi relativamente tranquilla dall’alto dei suoi 17 punti. Sarano gli scontri diretti delle prossime settimane a determinare chi dovrà tornare in serie D.

A fine gara il Presidente Lo Duca: “Le ragazze sono state molto concentrate infatti, nel dopo partita, ho parlato con Alice Maccotta e mi diceva che, oggi, era importante rimanere con la testa in campo. Il Messina Volley sta andando forte, sta macinando vittorie ma noi siamo la e fino a quando la matematica ci consente di sognare, sogniamo, poi brave loro se arriveranno seconde. Domenica prossima arriverà Zafferana e ci auguriamo una buona pallavolo”.

Anche Angela Bertè è soddisfatta della prestazione della squadra: “Nonostante il risultato non è stata una partita facile. I primi due set siamo sempre stati sotto, menomale che alla fine dei set abbiamo mantenuto la concentrazione, riuscendo a riprenderci e a concludere i set nel modo migliore. Siamo state brave ad esserci”.

Tabellino SSD UniMe – Pol. Nino Romano 0-3

Parziali set: 21-25, 22-25, 18-25

SSD UNIME: Di Bua Giancarro 2, Salgado 0, Currò 4, Catanzaro ne, Miduri(L) 0, Manuguerra 2, Gravagno 2, Irrera 0, Attinà 0, Barbera 0, Migale 9, Salvatore 7.

NINO ROMANO: Fleres S. 4, Bertè 9, Pino 6, Musicò ne, Maccotta 12, Puglisi 11, De Luca 1, Impellizzeri 10, Fleres F. ne, Vallefuoco ne, Schepis (L) ne, Prizzi ne, Cuzzocrea (L) 0.

Durata Set: 30’ 33’ 27’

Muri: 5 – 0, Ace: 6 – 6

Errori: 31 – 19

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.