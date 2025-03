Nino Romano, è tempo di derby: super sfida contro A.S. Volley ’96

StrettoWeb

Vigilia di grande attesa per Milazzo che si appresta a vivere un derby carico di attese da ambo le parti: la Nino Romano vuole continuare nella sua risalita verso un posto nei play off, l’As Volley ’96 vuole rimanere in scia delle più forti e rifarsi del 3-0 subito nella gara di andata. Bastano questi piccoli dettagli per rendere la stracittadina una gara importante ma, come ogni derby che si rispetti, porta con sé significati e motivazioni molto più profondi e complessi per poterli racchiudere in un mero bisogno di classifica, il derby è questione di orgoglio, identità e passione.

In questa sfida non contano i punti conquistati nelle settimane precedenti, la posizione in classifica o gli obiettivi stagionali ma quello che conta è racchiuso solo in quegli 81 metri quadrati di palcoscenico dove, entrambe le formazioni, daranno tutto avendo in testa un solo obiettivo: vincere!

L’As Volley ’96 arriva con il vento in poppa grazie alla prestigiosa vittoria da 3 punti conquistata sul difficilissimo campo della Golden Volley di Aci Catena ma solo ai meno attenti può sembrare un risultato sorprendente: la squadra di Mr. Salmeri ha ottime qualità e quando riesce ad esprimere tutto il suo potenziale, può mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Con questo successo, la pratica salvezza sembra abbondantemente risolta.

Nell’ultima settimana la Nino Romano ha sfruttato il turno di riposo per affinare ulteriormente le trame di gioco che si sono viste contro la Pall. Oliveri. A differenza della squadra dello Scarabeo, la formazione di Mr. Maccotta può ancora chiedere qualcosa di prestigioso alla sua classifica: un piazzamento play off. Solo una vittoria da 3 punti consentirebbe alle rossoblu di continuare a coltivare questo sogno visto che la sua concorrente principale, Messina Volley, la precede di 4 punti e non pare avere intenzione di rallentare la sua corsa.

A rendere ancora più affascinante questa contesa, ci sarà la cornice di pubblico che riempirà il palazzetto di Via Tukory che promette quello spettacolo di tifo e sportività già assaporato nella gara di andata. Un’atmosfera fatta di passione che farà di questa stracittadina un vero e proprio spettacolo sportivo ed umano e che regalerà una serata dove il volley si mescolerà con l’orgoglio e tutto avrà un sapore speciale.

Marianna De Luca è chiara sulla gara da fare: “dobbiamo affrontare questa partita sempre allo stesso modo, sempre con la stessa testa. Pur essendo un derby, rimane una partita come le altre niente di più, niente di meno. Giocare davanti tanta gente sarà bello ed emozionante“.

Anche Gina Campagna sottolinea che l’importanza di questa gara va oltre alla supremazia cittadina: “giocare un derby è sempre qualcosa di particolare e sarà un piacere affrontare l’As Volley. Hanno un grande agonismo ed un pubblico caldissimo per cui dobbiamo riuscire ad esprimere il nostro gioco senza farci vincere dalle emozioni“.

La direzione di gara è affidata al Sig. Marco Leonardi, coadiuvato dal secondo arbitro, la Sig.ra Eleonora Morabito. Fischio d’inizio alle ore 18:30 di sabato 8 marzo al PalaTukory di Milazzo.

