Nino De Francesco, il nuovo singolo è “Calabria bella”

StrettoWeb

Uscito Ieri il nuovo singolo di Nino De Francesco, “Calabria bella”, in meno di 24 ore ha totalizzato più di 2 mila visualizzazioni su YouTube. Antonino De Francesco, in arte Nino De Francesco, nasce il 26 Giugno 1993 a Oppido Mamertina, cresce a Messignadi. Fin da piccolo ha nutrito le sue giornate di musica, partecipando a vari raduni e incontri con maestri professionisti. All’età di 18 anni entra a far parte della 1° band, “Novatarantà”, assumendo il ruolo di cantante principale e suonatore di Organetto. Nell’arco del decennio, la band ha avuto visibilità così da poter conoscere e confrontarsi con i migliori Artisti Calabresi.

A 30 anni esce il primo singolo di Nino. Con i mesi a seguire, il legame rafforzato con l’artista Stefano Priolo porta alla luce ‘Bella d’Estati’. Una collaborazione che raggiunge il milione in 6 mesi dalla pubblicazione. A seguire altri singoli: Amami, Calabria bella, Rosa d’Amuri, Balla, Sta tarantè, Ninà.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.