A New York 4 studenti del Da Vinci di Reggio Calabria premiati come “Best Large Delegation”

StrettoWeb

Grande entusiasmo per il successo conseguito dagli studenti del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria a New York, in occasione del GC Muner 2025, in cui, per il secondo anno consecutivo, sono stati premiati come “Best Large Delegation” ‘per l’eccezionale impegno, il lavoro di squadra e l’eccellenza dimostrata dai singoli componenti del gruppo. Menzioni individuali sono state, inoltre, assegnate a quattro studenti: Alice Barreca (4B), Morgana Bombino (4A), Cesare Diano (4A), Matteo Poletti (5E).

Questi riconoscimenti, rappresentano i risultati di un percorso di formazione, durante il quale gli studenti sono stati preparati a discutere e confrontarsi su tematiche di attualità internazionale, di carattere economico, politico ed ambientale. “Un risultato straordinario che premia la dedizione, l’impegno e la passione di tutti i partecipanti e che conferma l’eccellente preparazione degli studenti del nostro Liceo-ha commentato la Dirigente Scolastica prof.ssa Antonella Borrello. Grazie alle docenti, prof.ssa Barbara Cannizzaro, prof.ssa Caterina Festa, prof.ssa Silvana lerinó e prof.ssa Mariangela Labate, per il loro prezioso lavoro di guida e supporto, e soprattutto un plauso ai nostri studenti per la loro capacità di distinguersi in un contesto così prestigioso“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.