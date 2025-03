Volley, la New Hospital Paola vince in rimonta 3-1 contro Stella Azzurra e resta al comando

StrettoWeb

Impegno casalingo per la New Hospital Pallavolo Paola contro Stella Azzurra Catanzaro. Il match disputato sabato pomeriggio è terminato 3-1 per la compagine paolana con i seguenti parziali: 22-25; 25-15; 25-23; 25-14 in due ore esatte di gioco. Grazie a questo importante, meritato e sudato successo la New Hospital resta al comando del girone play off portandosi a quota 36 punti. Il vantaggio sulle dirette concorrenti resta invariato in quanto sia Todo Vibo Valentia sia Marpesca Pizzo hanno vinto le rispettive sfide e incassando i 3 punti. Da segnalare il ritorno al successo di Volley Cirò in casa contro New Teosidos prossimo avversario sabato della New Hospital.

Stella Azzura scivola in classifica generale al nono posto con 14 punti. La partita di sabato al Tonino Maiorano ha evidenziato le buone doti organiche della formazione catanzarese che sicuramente renderà difficile la vita a qualsiasi squadra che incontrerà da qui fino a fine campionato. Inoltre, da segnalare il primo set perso della stagione in casa dalla New Hospital.

La cronaca della partita

I set: inizio a corrente alternata per la New Hospital che da 4-0 subisce una mini-rimonta dalle avversarie 6-5. Inizia una partita punto su punto, la Stella Azzura si mostra squadra per nulla intimidita nell’affrontare “la prima della classe” rendendo cara la pelle ad ogni scambio. Time out sul 9-11. Per un lungo tratto la squadra ospite detta i ritmi di gioco ma la New Hospital resta in scia. Entra Stancato al posto di Kalvane sul 15-19 in un momento di difficoltà della squadra di casa. Sul 18-19 nuovo time in un momento propizio per la New Hospital. Ancora un altro time out sul 18-21. La Stella Azzurra mette il turbo e inizia incrementare il vantaggio, la New Hospital cerca di aggrapparsi alle giocate individuali ma il set terminata 22-25.

II set: Stella Azzurra galvanizzata dal successo del primo set, da filo da torcere alla New Hospital dando il massimo in ogni scambio. Si gioca punto su punto, time out sul 5-6. Sull’8-8 si assiste ad uno scambio lungo da applausi. La New Hospital riesce a portarsi avanti e accennare una fuga sul 15-11 tant’è che la squadra ospite chiama il time out. La Stella Azzura va in difficoltà e la New Hospital ne approfitta per aumentare il vantaggio, nuovo time out sul 20-15. Il parziale termina 25-15.

III set: rispetto ai precedenti set inizio più convinto della New Hospital (8-3), ma complici diverse disattenzioni la Stella Azzura torna sotto e trova il sorpasso 10-12. Sul 12-13 entra Gianni al posto di Selvaggi. Stella Azzura tenta una fuga sul 15-18. Time out sul 20-20 in un momento delicatissimo dell’incontro. Nuovo time out sul 23-22. Finale thriller ma la New Hospital riesce ad avere la meglio: 25-23 mandando il pubblico in visibilio.

IV set: Stella Azzura sembra accusare stanchezza e lucidità rispetto ai set precedenti. La New Hospital ne approfitta sin dall’inizio 4-1. La compagine paolana alza l’asticella del ritmo di gioco e la Stella Azzurra può poco o nulla per ampi tratti di gioco. Con il passare degli scambi il vantaggio della New Hospital continua a lievitare e nuovo time out sul 15-5. Il set e la partita si mettono in discesa per la New Hospital che si limita a controllare (17-6). Il set termina 25-14.

Partita difficile e complicata per la New Hospital ma che grazie ad un roster completo e di livello e riuscita a trovare la chiave di lettura per portare a casa altri 3 punti fondamentali in questo momento così delicato della stagione. Archiviata questa partita, domenica trasferta reggina contro la New Teosidos. Le due formazioni si sono già incontrate nel mese di febbraio al Tonino Maiorano nella fase di qualificazione per le final four della Coppa Calabria. L’incontro terminò 3-0 per la New Hospital che grazie a quella vittoria staccò il pass per le fasi finali di Pizzo.

