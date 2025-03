Netanyahu visiterà l’Ungheria: non verrà rispettato il mandato di arresto dell’Aia

StrettoWeb

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu farà visita all’Ungheria entro il prossimo mese. La notizia è stata annunciata attraverso una dichiarazione rilasciata dall’ufficio stampa del Primo Ministro ungherese Viktor Orban. Sul leader israeliano Netanyahu pende un mandato di arresto internazionale emesso dalla Corte Penale Internazionale dell’Aia per crimini di guerra, equiparandolo a Putin o a un terrorista.

Dunque, ogni movimento esterno ai confini israeliani pone Netanyahu a un potenziale rischio di arresto. In questo caso, Orban ha chiarito che Netanyahu avrebbe potuto recarsi in Ungheria senza timore di essere arrestato (sulla scia di quanto fatto da tanti altri Paesi, fra i quali l’Italia) e che quindi il mandato di arresto internazionale non verrà rispettato.

