Negoziati ancora in corso a Riad tra Usa e Ucraina

I negoziati tra Stati Uniti e Ucraina a Riad sono ancora in corso. La delegazione ucraina è guidata dal ministro della Difesa, Rustem Umerov, e include il vice ministro degli Esteri Oleksandr Karasevych, i vice capi dell’ufficio presidenziale Pavlo Palisa e Ihor Zhovkva e il vice ministro dell’Energia Mykola Kolisnyk. I colloqui, scrive Ukrinform, si sono concentrati su una serie di complesse questioni tecniche.

L’incontro precederà i colloqui tra le delegazioni statunitense e russa, previsti per lunedì dove esperti russi e statunitensi si incontreranno anche per discutere di come garantire la sicurezza della navigazione nel Mar Nero. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha chiarito che “non bisogna illudersi riguardo prospettive rapide”.

