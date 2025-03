La nave “Diciotti” in sosta nel porto di Milazzo, la visita del sindaco Midili

StrettoWeb

Il sindaco Pippo Midili ha visitato questa mattina la nave Diciotti, l’unità d’altura multiruolo ammiraglia della Guardia Costiera, ormeggiata presso la banchina XX Luglio di Milazzo dove rimarrà sino al 16 marzo. Ad accompagnarlo il comandante della Capitaneria di porto, Alessandro Sarro. Presenti i rappresentanti delle forze dell’ordine cittadine. Il primo cittadino, accolto dal capitano di fregata Antonello Fava, comandante della “Diciotti” ha esplorato i locali della nave e visionato le tecnologie utilizzate per le operazioni di pattugliamento. Durante la visita, ha salutato l’equipaggio e approfondito il ruolo essenziale della Guardia Costiera nella protezione dei mari.

Da oggi sino al 14 marzo nelle ore mattutine (dalle 09:30 alle 12:30), l’equipaggio accoglierà, in porto, gli alunni dell’istituto Nautico, suddivisi nei gruppi “Coperta” e “Macchine”, per un’esperienza pratica a bordo. Questa iniziativa non solo arricchirà il percorso di studi degli studenti, ma offrirà loro l’occasione di conoscere da vicino una possibile carriera nel Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Nel pomeriggio, invece dalle 15:00 alle 19:00, la nave sarà aperta al pubblico per visite guidate della durata di circa 30 minuti. I cittadini potranno interagire con l’equipaggio e approfondire il ruolo strategico svolto dalla Guardia Costiera nelle attività di ricerca e soccorso in mare, pattugliamento d’altura, controllo delle attività di pesca e operazioni antinquinamento”.

Intitolata al Maggior Generale Ubaldo Diciotti, medaglia d’Argento al Valor Militare nella Seconda Guerra Mondiale, Nave Diciotti è un’unità d’altura multiruolo lunga 94 metri, dotata di quattro battelli di servizio veloci (RHIB) e di un ponte di volo per l’appontaggio di elicotteri AW139. La sua presenza a Milazzo si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per il decimo anniversario dell’istituzione della sezione nautica dell’ITET “Leonardo Da Vinci” di Milazzo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.