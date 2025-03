Naso punta sul turismo, indetto un concorso pubblico per “Noleggio con Conducente”

StrettoWeb

“La città di Naso avrà un servizio di Noleggio con Conducente (NCC), una soluzione moderna e flessibile per il trasporto delle persone. Offriremo così un’alternativa comoda e sicura ai tradizionali mezzi pubblici, ideale per chi cerca comfort e professionalità. Questo servizio, inoltre, consentirà di valorizzare ulteriormente l’accessibilità alle molteplici diversità paesaggistiche, culturali e storiche che il nostro splendido e unico territorio siciliano ha da offrire”. Il sindaco Gaetano Nanì presenta così il concorso pubblico per titoli, indetto dalla sua amministrazione, per l’assegnazione di autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente a mezzo autovettura, avente una capacità minima di cinque posti e massima di nove posti, compreso quello del conducente. Saranno disponibili 10 autorizzazioni con sede in rimessa e 1 autorizzazione per posto fisso, che verrà ricavato su un apposito spazio nel centro storico.

“Nuova opportunità”

“L’introduzione del servizio di noleggio con conducente rappresenta una nuova opportunità per lo sviluppo turistico non solo della nostra città, ma di tutta l’area nebroidea. Per molti giovani, inoltre, diventerà una concreta possibilità di lavoro, offrendo una carriera dinamica e flessibile nel settore del trasporto privato. Grazie a questa esperienza, potranno entrare in contatto con una clientela internazionale, contribuendo a fornire un servizio di alta qualità e affidabilità”, ha commentato Nanì, che poi ha concluso: “Naso è un centro strategico per attrarre visitatori da ogni parte d’Italia, grazie alla sua felice posizione geografica, tra le verdi colline dei Nebrodi e l’azzurro del mar Tirreno, ma soprattutto come emblema di una Sicilia ricca di storia e cultura. Siamo certi che questo servizio contribuirà a valorizzare ulteriormente le bellezze del nostro territorio, rendendolo ancora più accessibile e accogliente per i turisti”.

Le domande, redatte secondo le indicazioni previste dal bando, dovranno essere inviate entro il termine perentorio delle ore 23.59 del 22 maggio 2025, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comunenaso@pec.it.

