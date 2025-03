Sud chiama Nord, assemblea partecipata a Napoli. Castelli: “ci saremo alle regionali in Puglia e Campania” | FOTO

StrettoWeb

Si è svolto oggi, allo Starhotels Terminus di Napoli, l’evento organizzato da Sud chiama Nord dal titolo “Il Sud che vorremmo”. “Portiamo avanti con orgoglio un progetto che grazie alla lungimiranza di Cateno De Luca, partito dalla Sicilia oggi è stato sdoganato a livello nazionale. Il nostro Sud cambia velocemente, e con lui anche le necessità dei cittadini”, afferma Laura Castelli, presidente nazionale di Sud chiama Nord. All’evento hanno partecipato gli amministratori (in sala anche il sindaco di Messina, Federico Basile), la deputazione regionale e nazionale ed i coordinamenti regionali di Sud chiama Nord.

“E’ stata una grande emozione”

“Grazie di vero cuore, oggi a Napoli una grande emozione. Caro Cateno questa sala è per te. Una rappresentanza di Sud chiama Nord del mezzogiorno per raccontare il “Sud che vorremmo”. Amministratori veri, abituati a rimboccarsi le maniche, senza ideologie. La vostra nutrita partecipazione è la più bella risposta che diamo a chi ancora prova a denigrare il nostro progetto solo per invidia. Noi ci siamo, cresciamo giorno dopo giorno. Ci saremo alle prossime regionali in Campania e in Puglia, e ci prepariamo agli importanti appuntamenti del 2027. Viva Sud chiama Nord”, è quanto il presidente di Sud chiama Nord, Laura Castelli.

“Guardiamo in maniera concreta alla crescita dei nostri territori”

“Tantissima gente a Napoli per il nostro evento il Sud che Vorremmo con la grande famiglia di Sud Chiama Nord Un momento di confronto importante organizzato dalla nostra presidente Laura Castelli per far comprendere che non vogliamo più un Sud che venga raccontato come un’area di difficoltà, di ritardi e di dipendenza dalle politiche assistenzialiste. Vogliamo un Sud che sia opportunità, fatto di infrastrutture, di efficienza e di azioni concrete che la politica deve mettere in campo L’impegno di Sud Chiama Nord, portato avanti in questi anni da Cateno De Luca, sarà in questa direzione travalicando gli steccati tradizionali di destra e sinistra, guardando in maniera concreta alla crescita dei nostri territori”, è quanto afferma il coordinatore siciliano di Sud chiama Nord e sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice.

“Ci saremo alle elezioni in Campania e Puglia”

“Grande partecipazione oggi a Napoli! Un importante incontro con le delegazioni dei comitati di Sud chiama Nord sui temi dello sviluppo del Mezzogiorno. Tanta passione, entusiasmo e voglia di impegnarsi. A cominciare dalle prossime elezioni regionali in Campania ed in Puglia”, è quanto afferma il deputato ed ex vicesindaco di Messina, Francesco Gallo.

