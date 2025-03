Un’ora in più di musica e intrattenimento, i locali di Messina autorizzati con il passaggio all’ora legale

StrettoWeb

L’Amministrazione comunale di Messina, in considerazione del passaggio dall’ora solare a quella legale previsto per il fine settimana del 29 marzo 2025, che comporta lo spostamento delle lancette dell’orologio avanti di un’ora, al fine di favorire le attività economiche sociali e culturali del territorio comunale, e per garantire ai fruitori l’intrattenimento senza alcuna riduzione dei tempi, dovuti all’ingresso dell’ora legale, ha ritenuto in via del tutto eccezionale prolungare di un’ora le attività musicali e di intrattenimento proposte dai locali di pubblico spettacolo muniti di licenza di P.S. ex art. 68 T.U.L.P.S., programmate per la serata di sabato 29 marzo 2025.

Il sindaco Federico Basile tiene “a ricordare sempre l’osservanza dell’ordinanza sindacale vigente, la quale stabilisce la chiusura dei locali di pubblico spettacolo muniti di licenza di P.S. ex art. 68 T.U.L.P.S. alle ore 02.45, più i 20 minuti di tolleranza per consentire il deflusso delle persone presenti all’interno dei locali; e l’obbligo per gli esercenti di garantire il regolare svolgimento delle attività nel rispetto delle esigenze organizzative e della sicurezza dei partecipanti; di attenersi a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza e ordine pubblico; nonché alle normative vigenti in materia di emissioni sonore e disturbo della quiete pubblica”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.