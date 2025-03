Museo del Mare, proseguono i lavori a Reggio Calabria: demolizioni in corso e progettazione del Lotto 1 quasi completata

StrettoWeb

Sopralluogo dell’Assessore Carmelo Romeo al Centro delle culture del Mediterraneo o Museo del mare, insieme al supporto tecnico dell’architetto Giuseppe Melchini. Nel cantiere lo scorso 22 febbraio era stata posata la prima pietra, alla presenza, oltre che dello stesso Romeo, che ha la delega alla realizzazione dell’importante opera, del Sindaco Giuseppe Falcomatà, dei rappresentanti dello studio Zaha Hadid e della società esecutrice Cobar SpA., del dirigente del ministero della Cultura Nicola Macrì e di altre autorità.

“Durante la visita – ha spiegato Romeo in una nota – abbiamo constatato che i lavori procedono su due fronti principali. Da un lato, sono in fase di completamento le demolizioni di alcune strutture che occupavano l’area. Dall’altro, è iniziata la bonifica bellica, che prevede un primo controllo con un metal detector per individuare eventuali oggetti metallici di interesse. In seguito, si passerà alla fase di scavi e trivellazioni per escludere la presenza di ordigni inesplosi“.

L’Assessore ha poi aggiunto: “Stiamo lavorando anche sul completamento della progettazione. Entro la fine del mese, lo studio tecnico Zaha Hadid dovrebbe consegnarci il progetto esecutivo del Lotto 1, che provvederemo a inviare in conferenza dei servizi, per garantire la continuità dei lavori“.

Nel frattempo, l’Assessore Romeo è stato audito a Palazzo San Giorgio in terza commissione consiliare presieduta dal presidente Giuseppe Sera, sul tema del Museo del Mare e sulle attività in corso. “Durante la partecipata audizione – ha evidenziato l’Assessore – oltre a soffermarci sugli aspetti tecnici e rispondere alle domande dei consiglieri comunali, ho voluto rilanciare la discussione riguardante i contenuti dell’area museale. Come già detto, dal punto di vista strutturale le 4 macroaree del museo sono già ben definite. L’intenzione dell’Amministrazione è quella di rilanciare il tavolo tecnico che tanto bene ha fatto per la candidatura a Capitale della Cultura. Si tratterà di un tavolo aperto a chiunque voglia contribuire culturalmente, dalle associazioni agli enti, fino ai professionisti che desiderano partecipare alla definizione di ciò che sarà il Centro delle Culture del Mediterraneo, proponendo idee e contenuti da inserire all’interno del museo”.

