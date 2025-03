Il MuMa Milazzo ufficialmente accreditato dal Ministero al Sistema Museale Nazionale

StrettoWeb

Importante riconoscimento di istituzionalizzazione per il MuMa Milazzo che è stato ufficialmente accreditato al Sistema Museale Nazionale del Ministero della Cultura (MiC) con decreto della Direzione Generale Musei (DG-MU). Per l’acquisizione dell’accreditamento il MuMa ha dimostrato di possedere i 202 requisiti minimi dei livelli uniformi di qualità per i musei di appartenenza pubblica ed è stato sottoposto ad esame della Commissione per il Sistema Museale Nazionale, che è l’organo che si occupa delle attività di accreditamento e formula proposte per lo sviluppo e la promozione del Sistema museale nazionale per l’aggiornamento dei Livelli uniformi di qualità.

Il Sistema Museale Nazionale è il progetto coordinato dalla Direzione generale Musei

Sul sito del Ministero (https://cultura.gov.it/luogo/muma-museo-del-mare-milazzo) è stato pubblicato l’elenco dei musei inseriti nel Sistema museale nazionale, aggiornato a febbraio 2025, all’interno del quale figura il MuMa Museo del Mare Milazzo. Il Sistema Museale Nazionale è il progetto coordinato dalla Direzione generale Musei che mira a migliorare la fruizione, l’accessibilità e la gestione sostenibile del patrimonio culturale italiano.

La soddisfazione di Isgrò

Ovvia la gioia del fondatore e direttore del MuMa Museo del Mare Milazzo, Carmelo Isgrò che nella giornata odierna ha incontrato il sindaco Pippo Midili. “Siamo felici di questo importantissimo riconoscimento ufficiale delle istituzioni nei confronti di un museo che da anni si impegna nella salvaguardia del nostro mare e nella promozione culturale e turistica della nostra città, anche a livello internazionale – ha detto Isgrò – Non consideriamo questa istituzionalizzazione del Museo come un traguardo, ma un punto di partenza per attività sempre più grandi e importanti, sempre a fianco delle istituzioni. Un riconoscimento che rappresenta un’ulteriore spinta per rafforzare il sodalizio tra il MuMa e le istituzioni, nell’ottica di una valorizzazione continua del patrimonio culturale e scientifico del territorio”.

Le parole di Midili

Molto soddisfatto del riconoscimento il Sindaco Pippo Midili che ha dichiarato di essere particolarmente felice perché questo provvedimento riconosce l’originalità del Museo e testimoniava il meritevole lavoro svolto da Isgrò e dai suoi collaboratori nella gestione di un importante spazio espositivo, perfettamente integrato con il nostro patrimonio culturale che ha nel Castello il suo principale riferimento. “L’ufficializzazione dell’ accreditamento – aggiunge Midili – al Sistema Museale nazionale è una grande opportunità che dobbiamo saper utilizzare in una molteplice direzione: per potenziare la fruizione del patrimonio che è in esso contenuto, per garantire la qualità dei servizi erogati, per valorizzare la sua identità e per far crescere la sua reputazione ben oltre i confini regionali”.

Il Museo è stato riconosciuto dall’ICOM “International Council of Museums” che è la principale organizzazione internazionale che rappresenta i musei e i suoi professionisti, con sede a Parigi. Dal 2021 è inoltre membro dell’ANMS (Associazione Nazionale dei Musei Scientifici). Il MuMa, sito all’interno del Castello di Milazzo, è un museo unico nel suo genere, un viaggio spirituale per riscoprire l’armonia tra uomo e mare attraverso arte e scienza. Si occupa infatti di protezione ed educazione ambientale, con un messaggio volto a sensibilizzare, soprattutto i più giovani, alla tutela e salvaguardia del mare.

Il MuMa nasce dalla commovente e tragica storia di un Capodoglio, ribattezzato “Siso”, morto a causa di una rete da pesca illegale in cui era rimasto impigliato e della plastica che aveva ingerito. Il museo ha al centro il maestoso scheletro del Capodoglio Siso, sospeso in aria con dei cavi, con la rete illegale che lo ha ucciso e la plastica trovata nella sua pancia, a perenne monito dell’impatto che può avere l’uomo sul mare. Ogni giorno, centinaia di studenti provenienti da scuole di tutte le parti d’Italia vengono accolti dallo staff di biologi ed educatori del MuMa. Attraverso laboratori didattici e lezioni sul mare, i giovani visitatori hanno l’opportunità di approfondire la conoscenza dell’ecosistema marino e delle sue meraviglie. Inoltre, il MuMa accoglie anche i 50.000 visitatori annuali del Castello di Milazzo, offrendo loro un’esperienza unica di scoperta e sensibilizzazione, anche attraverso le ultime tecnologie come la realtà aumentata e quella virtuale.

