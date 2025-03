Mountain Bike, Palermo incorona 11 campioni XC della MTB

StrettoWeb

La Mtb del CSI ha conosciuto ieri in Sicilia gli 11 campioni nazionali nella specialità XC. Come nelle previsioni la prova di Montagnalonga valida come campionato nazionale CSI organizzata dalla ASD Bike Service di Partinico, ha messo a dura prova le capacità tecniche e atletiche degli atleti iscritti. I single tracks all’interno dell’area demaniale del Bosco di S. Venera in territorio di Carini (PA) sono stati infatti l’elemento caratterizzante della manifestazione ciclistica tricolore.

Si sono presi la soddisfazione di indossare la maglia di Campione nazionale, consegnata dal presidente del comitato palermitano, Maurizio Polizzi rispettivamente: Enzo Frangiamore della ASD Panormus Bike Team nella categoria Elite Sport, Antonio Morreale M1, Leonardo Cusumano M2, Andrea Marino M3 e Domenico Cannavò M4 tutti tesserati per la squadra di casa Bike Service di Partinico. Dal continente arrivano i successi di due calabresi, il master 5 Antonio Mazzullo e tra gli M6 Vincenzo Oliveri entrambi della MTB Palmi, che hanno finalizzato nel migliore dei modi la trasferta in terra sicula. Nella categoria M7 vince Salvatore Clemente atleta della MTB Group Bagheria, mentre negli M8 indossa la maglia di campione nazionale Ignazio Lo Gaglio dalla ASD Bike Service Partinico e infine negli M10 è Giuseppe Gambino del GS Cosentino ad arrivare davanti ai suoi coetanei.

