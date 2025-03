Motta San Giovanni, cambia la sede del servizio di Guardia Medica | INFO

StrettoWeb

In una nota ufficiale, il Comune di Motta San Giovanni (Reggio Calabria) comunica che “la Guardia Medica sarà operativa presso i nuovi locali in via San Giovanni Teologo (ex uffici della Polizia municipale – Motta)”. Il servizio è attivo da martedì 25 marzo. “È un servizio – si legge – a disposizione di tutti i cittadini per chiamate urgenti durante le ore notturne, le giornate prefestive e festive. Il servizio è garantito dalle ore 20 alle ore 8 dei giorni feriali, dalle ore 10 del sabato o di altro giorno festivo alle ore 8 del giorno post festivo. Nella nuova sede verrà mantenuto lo stesso recapito telefonico: 0965711397″.

