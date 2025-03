Motoday 2025 a Reggio Calabria: moto storiche protagoniste a Piazza Duomo

StrettoWeb

Appassionati di motori e storia si preparano a un evento imperdibile: domenica 6 aprile 2025, Piazza Duomo a Reggio Calabria, ospiterà il Motoday 2025, una giornata interamente dedicata alle moto storiche, tra passione, cultura e tradizione. Organizzata dall’Associazione Regina Mezzi Storici (AREMES) “Lillo Cavallo”, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e la partecipazione del Club Federato ASI n° 182, la manifestazione rientra nel circuito nazionale che coinvolge le piazze più belle d’Italia, portando in mostra autentici gioielli a due ruote.

Il programma prevede un’esposizione statica delle motociclette d’epoca dalle ore 9:00 alle 13:00 in Piazza Duomo. Durante la mattinata, ci sarà anche una diretta Facebook nazionale che collegherà virtualmente i club partecipanti da ogni parte d’Italia, unendo appassionati da nord a sud sotto il segno della memoria motoristica.

Alle 13:10 è prevista la partenza della parata: decine di moto sfileranno lungo il suggestivo Corso Garibaldi e il Lungomare Italo Falcomatà con il supporto della Polizia Municipale per garantire lo svolgimento in sicurezza. Un’occasione unica per rivivere la storia del motociclismo, valorizzare il patrimonio motoristico italiano e godere della bellezza del centro storico di Reggio Calabria.

