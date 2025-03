L’Ordine degli Psicologi della Calabria esprime la sua vicinanza per la scomparsa di Francesco Occhiuto

StrettoWeb

“L’Ordine Psicologi Calabria esprime ancora tutta la sua vicinanza, a nome della comunità professionale di Psicologhe e Psicologi, nei confronti della famiglia Occhiuto e dell’amato Francesco, ricercatore e collega. Le parole del Sen. Mario Occhiuto hanno colpito ognuno di noi per la sensibilità, la forza e l’amore spesi per un figlio e per chiunque soffra. La stessa sensibilità e il cuore che appartenevano a Francesco, che lo hanno spinto a intraprendere e praticare questa nobile professione“. È quanto si espresso, attraverso un comunicato stampa, da Massimo Aiello, Presidente Ordine Psicologi Calabria.

“Condividiamo pienamente quanto espresso dal Sentore Occhiuto riguardo alla necessità di creare “sistemi strutturati, reti di sostegno, di cure che non si attivino solo nell’emergenza” poiché “la salute mentale è ancora considerata un argomento marginale”, manifestando l’importante impegno per l’istituzione dello Psicologo di Base desiderato anche da Francesco.

Lo Psicologo di Cure Primarie è infatti un’azione su cui da tempo ci stiamo spendendo, facendolo entrare nell’agenda della Giunta della Regione Calabria a seguito del prezioso lavoro che avevamo avviato con l’allora VicePresidente On.le Giusi Princi, che aveva ben curato la materia su delega del Presidente Roberto Occhiuto, attuando due altrettante misure fondamentali in Calabria: lo Psicologo Scolastico in tutti gli Istituti calabresi per cui la Regione ha previsto 9 milioni di euro, le Equipe di sostegno agli studenti con disturbi dell’apprendimento frequentanti le scuole calabresi (25 milioni di euro)“, continua l’Ordine degli Psicologi della Calabria.

“Per queste ragioni l’Ordine degli Psicologi della Calabria continuerà a collaborare con la Regione e con il Presidente Roberto Occhiuto, sempre attento a queste tematiche, affinché la figura dello Psicologo nelle Cure Primarie diventi presto una realtà a beneficio di tutti in Calabria, rendendoci disponibili a fornire al Sen. Mario Occhiuto ogni azione di supporto anche per la definizione della legge nazionale“, si legge in conclusione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.