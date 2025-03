Modena-Catanzaro: parte la prevendita, ma con limitazioni per il settore ospiti | INFO e PREZZI

StrettoWeb

In occasione del match di sabato 29 marzo alle ore 15 tra Modena e Catanzaro, “la vendita dei biglietti per il settore ospiti (CURVA OSPITI) prenderà il via lunedì 24 marzo alle ore 15:00 e terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente la gara (venerdì 28 marzo). I tagliandi sono acquistabili online sul sito https://modenacalcio.vivaticket.it/ e presso i punti vendita Vivaticket; l’elenco dei punti vendita è disponibile cliccando su questo link: https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv”.

Il Catanzaro vuole continuare a dar seguito allo splendido girone di ritorno, sfruttando anche la scia del poker nel derby. Il rischio, però, è che a Modena non si possa registrare il solito muro giallorosso in trasferta. I motivi? Le limitazioni. “vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Catanzaro esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “U.S. Catanzaro 1929”. Il prezzo del biglietto è di € 20 + commissioni di servizio. Non sono previste riduzioni”, si legge ancora. A Modena, dunque, solo i residenti a Catanzaro che possiedono la tessera del tifoso.

