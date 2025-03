Modena-Catanzaro, pienone di tifosi giallorossi: il percorso per raggiungere lo stadio “Braglia”

StrettoWeb

Sarà muro giallorosso anche a Modena, come prevedibile. Pienone di tifosi del Catanzaro per il match del “Braglia” di sabato. Grandi numeri nel settore ospiti nonostante le limitazioni (vendita ai soli residenti nella città calabrese e possessori di fidelity card). E’ evidente l’entusiasmo e la voglia di calcio della piazza, a maggior ragione dopo il poker nel sentitissimo derby contro il Cosenza.

Tornando al match in terra emiliana, il Catanzaro informa circa il percorso per raggiungere lo stadio “Braglia”: tutti i veicoli dovranno servirsi esclusivamente dell’uscita del casello autostradale A1 “Modena nord” per poi proseguire in tangenziale nord “Luigi Pirandello” in direzione Bologna. Successivamente utilizzare l’uscita n. 8. Da lì il percorso cittadino è indicato con apposita segnaletica. Si sconsiglia l’uso di applicazioni per la navigazione GPS e si comunica che il servizio delle forze dell’ordine sarà attivo dalle ore 13, orario per il quale si consiglia l’arrivo in città.

