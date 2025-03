StrettoWeb

Mistero a Milazzo, dove in mattinata, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo in un capannone. Dopo il ritrovamento si sono recati sul posto le forze dell’ordine, i vigili del fuoco ed un’ambulanza. La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto è partita con le indagini per risalire all’identità dell’uomo senza vita e capire come è avvenuto il decesso. E’ stato disposto l’esame autoptico che verrà effettuato nei prossimi giorni.

Seguiranno aggiornamenti

