Paura a Milazzo: crolla tetto di un’abitazione, operaio rimane ferito

Attimi di panico a Milazzo dove in via Tonnara, per cause in corso di accertamento, è crollato il tetto di una casa che era interessata da lavori. A causa di questo incidente, un operaio è rimasto ferito venendo colpito dai calcinacci. L’uomo è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118. Sul posto sono intervenuti anche le forze dell’ordine ed i Vigili del Fuoco.

La 5a squadra del distaccamento di Milazzo è giunta sul posto con autopompa serbatoio (APS) e pick-up con modulo attrezzato. Necessario anche l’intervento della squadra di specialisti Usar.

