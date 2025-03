Milazzo, a A palazzo D’Amico l’incontro della sezione Uciim su “Scienza e fede”

StrettoWeb

La sezione UCIIM “Maria Cernuto“ di Milazzo, con il patrocinio del Comune di Milazzo, il 15 marzo 2025, alle ore 17.00 presso il Salone del piano nobile di Palazzo D’Amico, ha presentato un momento di importante riflessione e discussione sul tema “Scienza e Fede”, nell’orizzonte cristiano e nel cercare di definirne un’armonia. Sono intervenuti all’incontro: Padre Miguel Cavalle’ Puig LC filosofo, teologo ed educatore; Padre Carmelo Russo, assistente spirituale UCIIM sezione di Milazzo; Prof.ssa Loredana Stagno, Presidente sezione UCIIM di Milazzo.

Dopo i saluti istituzionali, con la presenza del sindaco Pippo Midili e l’assessore Antonio Nicosia, ha preso la parola il Presidente della Sezione UCIIM per una breve introduzione sul secolare rapporto tra Scienza e Fede. E’ intervenuto Padre Carmelo Russo, che si è soffermato sull’importanza della compatibilità tra scienza e fede vista non come un salto nel buio, ma come sostegno ad argomentazioni razionali. A seguire il significativo e profondo intervento di Padre Miguel Cavalle’ Puig che ha sviluppato alcune argomentazioni sull’intelligibilità dell’universo come segno dell’azione di un creatore. Importante sottolineare la presenza di un pubblico numeroso e coinvolto che ha collaborato a rendere vivo e proficuo l’incontro.

