Allarme rosso e buco nero: Milan ko 2-1 a Napoli. Conte risponde all’Inter | CLASSIFICA

StrettoWeb

Rosso e nero: il primo è l’allarme che suona ormai da troppo tempo, il secondo è il buco in cui il Milan è sprofondato da diversi mesi, senza apparenti possibilità di uscita. Vincere al “Maradona” non è mai facile, sapere di aver perso le speranze in 19 minuti è tutt’altra storia. Politano al 2′, Lukaku al 19′, Napoli già avanti di due reti in un batter d’occhio e la sensazione di dover annaspare alla ricerca di un’altra, ennesima, disperata rimonta. Che quasi arriva in un finale all’arrembaggio in cui Jovic, buttato nella mischia, firma il 2-1 e qualche altro assalto non si concretizza. Nel mezzo un rigore sbagliato da Gimenez.

Un po’ di sfortuna, tanta sfiducia ma anche una situazione inaccettabile: Milan 9° in classifica a -20 dall’Inter, -9 dal Bologna in zona Champions e in netto ritardo dalle squadre davanti che corrono senza sosta (legasi Roma, lo stesso Bologna e con gli alti e bassi di Juventus, Fiorentina e Lazio comunque davanti ai rossoneri).

Dall’altra parte il Napoli soffre nel finale ma si gode 3 punti importanti. Conte tiene il passo dell’Inter vincitrice 2-1 contro l’Udinese e resta a 3 lunghezze di distacco. Soprattutto, stacca l’Atalanta rimandandola a -6. A 8 giornate dal termine è lotta a due per lo Scudetto?

Risultati 30ª Giornata Serie A

Sabato 29 marzo

Ore 15:00

Como-Empoli 1-1

Venezia-Bologna 0-1

Ore 18:00

Juventus-Genoa 1-0

Ore 20:45

Lecce-Roma 0-1

Domenica 30 marzo

12:30

Cagliari-Monza 3-0

Ore 15:00

Fiorentina-Atalanta 1-0

Ore 18:00

Inter-Udinese 2-1

Ore 20:45

Napoli-Milan 2-1

Lunedì 31 marzo

Ore 18:30

Verona-Parma

Ore 20:45

Lazo-Torino

Classifica Serie A

Inter 67 Napoli 64 Atalanta 58 Bologna 56 Juventus 55 Roma 52 Fiorentina 51 Lazio 51* Milan 47 Udinese 40 Torino 38* Genoa 35 Como 30 Cagliari 29 Verona 29* Lecce 25 Parma 25* Empoli 23 Venezia 20 Monza 15

*una partita in meno

Programma 31ª Giornata Serie A

Venerdì 4 aprile

Ore 20:45

Genoa-Udinese

Sabato 5 aprile

Ore 15:00

Monza-Como

Ore 18:00

Parma-Inter

Ore 20:45

Milan-Fiorentina

Domenica 6 aprile

Ore 12:30

Lecce-Venezia

Ore 15:00

Empoli-Cagliari

Torino-Verona

Ore 18:00

Atalanta-Lazio

Ore 20:45

Roma-Juventus

Lunedì 7 aprile

Ore 20:45

Bologna-Napoli

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.