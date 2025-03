Il messinese Remigare ricorda Bruno Pizzul nella 100ª puntata di “Tatanka” con Hubner e Adani

StrettoWeb

Nella centesima diretta di “Tatanka senza giri di parole”, la live Instagram di Stanleybet.news con Dario Hübner e condotta dal messinese Giovanni Remigare, in collaborazione con Calciotime.it e insieme all’ospite speciale Lele Adani, si è parlato naturalmente anche di Bruno Pizzul, il grande giornalista e telecronista appena scomparso.

“Accompagnamento ideale per chi ha amato il calcio, mi ricordo – ha affermato Lele Adani, attualmente opinionista e telecronista in Rai – il suo racconto della Nazionale, la preparazione, la serietà, l’equilibrio e la lucidità nel raccontare i nostri colleghi che giocavano. Questo è il primo ricordo che ho di lui”.

“Per quanto riguarda l’ultima parte della sua vita, invece, volevo ringraziarlo, perché ricordo che quando gli chiesero cosa ne pensasse del mio racconto appassionato durante le mie telecronache all’ultimo Mondiale in Qatar nel 2022, lui fu carinissimo, parlò della mia preparazione, e disse: ‘Daniele è un ragazzo serio, appassionato, preparato. Io non riesco a vedere il calcio con la sua enfasi e lo invidio’, perché lui lo vedeva in maniera più lucida e razionale. Quella sua sottolineatura fu quasi come un segno di rispetto. Ovunque lui sia in questo momento, lo ringrazio con tutto il mio cuore”.

Gli ha fatto eco Dario Hübner: “Quando sento il nome di Pizzul mi viene subito in mente quando ero bambino e mi mettevo vicino alla radio ad ascoltare le partite, c’erano lui, Martellini e altri. Una volta vivevi la giornata calcistica con le radioline e quando sentivi la voce di Pizzul capivi che era successo qualcosa di importante. Quei momenti della domenica pomeriggio in cui passavi un’ora e mezza con i tuoi amici e in mezzo c’era la radio. Questo mi riporta alla mente la memoria del grande Bruno Pizzul: la gioventù e il calcio di tanti anni fa, il calcio bello”. La diretta ha regalato emozioni e ricordi, dimostrando come il calcio sia fatto non solo di risultati, ma anche di storie, aneddoti e momenti che rimangono nel cuore di chi li vive e di chi li racconta.

