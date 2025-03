Il Messina Volley vince di rimonta per 3-1 in casa di Aci Catena

StrettoWeb

Vittoria in trasferta per il Messina Volley che, nella 18ª giornata del Campionato di Serie C femminile, si impone di rimonta in casa del Liberamente Aci Catena. Le ragazze, allenate da mister Francesco Trimarchi, cedono il primo parziale alle padrone di casa di coach Francesco Pennisi, ma conquistano i tre set successivi portando a casa tre punti preziosi in chiave play-off. Il Messina Volley parte forte nel primo parziale piazzando un +5 (1-6) con Gloria Scimone, Michela Laganà, Sara Arena e Marika Arena. Coach Pennisi chiama time-out, ma le ospiti si portano a +7 (1-8) grazie a Giulia Mondello. Le padrone di casa si scuotano e ricuciono a -4 (4-8) trascinate da Martina Guglielmino. Mondello e Giovanna Biancuzzo tornano a +6 (4-10) e, dopo un batti e ribatti, Giorgia Montesano, Laura Sparti e Erika Sciacca riducono il gap a -3 (11-14), portando mister Trimarchi in time-out. Sciacca accorcia ulteriormente (-2; 12-14), mentre il muro di Silvia Torrisi e il punto di Guglielmino pareggiano e ribaltano le sorti del set (+1; 16-15).

Nuovo time-out ospite, ma le padrone di casa aumentano il loro vantaggio (+4;19-15). Josephine Condorelli sigla il +5 (23-18), mentre Sparti il set-point (24-19). Il Messina Volley reagisce e annulla due (24-21) con Scimone e Mondello. Pennisi va in time-out, ma al rientro ancora Scimone prolunga il parziale (-2; 24-22). Il pallonetto di Sparti chiude il set in favore del Liberamente Aci Catena (25-22). Il pallonetto di Scimone e due palle a terra di Arena M. aprono il secondo set in favore del Messina Volley (+4; 0-4). Mister Pennisi chiama time-out, ma le peloritane volano a +7 (0-7) trascinate dall’ace di Biancuzzo. Le padrone di casa reagiscono e producono il break che gli consente di portarsi a -1 (8-9). E’ adesso coach Trimarchi a chiedere la pausa con Mondello a firmare il +3 (8-11) ospite.

Maria Elena Ricciardello torna a -1 (10-11), merntre due volte Scimone allunga a +5 (10-15) per il Messina Volley. Secondo discrezionale locale, ma la distanza fra le due squadre non varia fino ai punti di Arena S. e Arena M. che tracciano il +7 (14-21) per le giallo-blu. Mondello timbra il set-point (17-24), due volte annullato dalla squadra di casa (-5; 19-24) e ribadito dal pallonetto di Scimone (19-25). Terzo in equilibrio fino al vantaggio ospite (+3; 3-6) caratterizzato dal muro di Arena S. Due volte Scimone e Mondello allungano per le peloritane che si portano a +7 (5-12), con mister Pennisi in pausa. Al rientro la squadra di casa accorcia (-4; 8-12), ma il Messina Volley produdce il break che gli consente di portarsi a +7 (9-16). Secondo discrezionale di casa e +9 (9-18) per il Messina Volley con Biancuzzo e Scimone. Arena S. e Arena M. materializzano il +12 (10-22), mentre Sparti accorcia a -10 (13-23). Mondello porta le peloritane in vantaggio nel computo del set (13-25). Quarto set in equlibrio fino al 10-10, quando Biancuzzo e Mondello portano a +2 (10-12) il Messina Volley.

Il muro di Sara Licciardello pareggia (12-12) e si viaggia punto a punto fino al nuovo doppio vantaggio ospite (14-16) siglato da Arena M. e Mondello. Pennisi chiama la pausa e il Liberamente Aci Catena torna a -1 (16-17) con Montesano e Condorelli. E’ adesso Trimarchi a chiedere il time-out con il Messina Volley volare a +4 (16-20) grazie a due spunti di Mondello. Nuovo discrezionale locale con le ospiti a produrre un nuovo break che gli consente di determinare il match-point (+8; 16-24) con Mondello, Laganà e Arena M. Le padrone di casa ne annullano tre con Condorelli, Montesano e Licciardello M. (-5; 19-24). A chiudere la partita in favore del Messina Volley è la schiacciata di Arena S. (19-25).

Le parole di mister Trimarchi

“Abbiamo vinto con un po’ si sofferenza – commenta mister Trimarchi a fine partita – contro una signora squadra. Questa è una squadra che difende e che ha due terminali di attacco di categoria. Sono contento perché vincere su questo campo dimostra che le ragazze hanno chiaro il loro valore. E’ stata una partita complicata, ma noi l’abbiamo gestita come una squadra che merita questo posto in classifica”.

Liberamente Aci Catena – Messina Volley 1-3 (25-22; 19-25; 13-25; 19-25)

Liberamente Aci Catena: Guglielmino 11, Condorelli 10, Torrisi 1, Licciardello M. 2, Campisi, Licciardello S. 4, Petralia, Montesano 5, Sparti 10, Sciacca 1, Bertino (Lib. 1), Savoca (Cap.) (Lib. 2). All. Pennisi.

Messina Volley: Pecoraro, Lorusso, Mondello 19, Laganà (Cap.) 6, Ignoto, Runci, Sorbara, Scimone 11, Arena M. 15, Biancuzzo 12, Arena S. 11, Natoli (Lib. 1), De Grazia (Lib. 2). All. Trimarchi, 2° All. Rizzo

Arbitri: Pennisi e Guarnaccia.

