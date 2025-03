Messina Volley, trionfo per 3-0 su Aci Catena

StrettoWeb

Il Messina Volley si aggiudica, fra le mura amiche del “PalaRescifina”, il big-match della 19ª giornata del Campionato di Serie C femminile contro la Golden Volley Aci Catena per 3-0. Partita dal ritmo altissimo per le due compagini con le ragazze di mister Francesco Trimarchi, seconda forza del torneo, ordinate nella difesa guidata dal libero Silvana Natoli e ciniche in attacco diretto dalla regia del capitano Michela Laganà.

Di fronte l’agguerrito team di coach Mario Tomasello abili a dare filo da torcere alle peloritane, dimostrando l’ottimo quarto posto in classifica. Messina Volley subito avanti di 3 lunghezze (4-1) con due ace di Giovana Biancuzzo e il pallonetto di Laganà. Le etnee reagiscono, pareggiano e ribaltano il risultato (+2; 5-7) con Chiara Beninato. Clelia Spina allunga a +3 (6-9), mentre due spunti di Giulia Ardita portano a 5 i punti di vantaggio per le ospiti (10-15). Coach Trimarchi chiama la pausa e, dopo un batti ribatti, le padrone di casa produco il break che gli consente di trovare il pari (18-18) con Marika Arena. Sara Arena, Laganà, Giulia Mondello e Biancuzzo. E’ adesso mister Tomasello in time-out, ma la musica non cambia ed il Messina Volley vola a +4 (22-18) con Gloria Scimone e il muro di Mondello. Altro discrezionale ospite che torna a -2 (22-20) grazie ai punti di Stefania Ciancio e Liliana Tornello. Due punti di Scimone rappresentano il set-point (+4; 24-20), ma la Golden Volley Aci Catena ne annulla due (-2; 24-22) con Elena Pecoraro e Ardita. Trimarchi chiama time-out e le ospiti piazzano il -1 (24-23) con Beninato. La palla a terra di Scimone chiude il set in favore del Messina Volley (25-23).

Due pallonetti, rispettivamente di Scimone e Arena M., aprono il secondo parziale (2-0) in favore delle padrone di casa. Le ospiti pareggiano (2-2) con Ardita e si viaggia punto a punto fino al +4 (12-8) firmato da due pallonetti di Laganà e i punti di Arena M. e Mondello. La Golden va in pausa e il Messina Volley vola a +6 con Arena S. e Biancuzzo. La Golden accorcia a -3 (16-13), ma il Messina Volley torna a +6 (20-14). Scimone piazza il set-point (+7; 24-17), ma Beninato e Ciancio ne annullano 2 (-5; 24-19). Il pallonetto di Arena M. chiude il parziale in favore delle peloritane (+6; 25-19). Terzo in equilibrio fino all’8 pari, quando il Messina Volley piazza il +3 (11-8) con l’ace di Mondello e il pallonetto di Laganà. Due punti di Ardita determinano il -1 (12-11) con il Messina Volley in time-out. Scimone e Mondello concretizzano il +4 (16-12) con le etnee che chiamano la pausa. L’ace di Laganà rappresenta il +5 (17-12), mentre Mondello sigla il +7 (23-16). Scimone realizza il match-point (+8; 24-16), due volte annullato dalle ospiti, e poi concretizzato dallo stesso centrale giallo-blu (+7; 25-18).

“E’ stata una partita importante – commenta coach Trimarchi a fine gara – che viene alla fine di un mese molto complicato, in quanto le ragazze sono cresciute esponenzialmente e noi sapevamo che questo sarebbe stato il mese decisivo. Onestamente io posso solo ringraziarle perché loro non si sono risparmiate mai e si sono fatte trovare pronte quando si è presentate qualche difficoltà. Abbiamo giocato contro una squadra importante, organizzata bene, ma non abbiamo sofferto mai, tranne all’inizio del primo set. Abbiamo fatto 10 minuti di gioco ad altissimo livello, difendendo tutto, toccando palloni a muro e contrattaccando, ma dobbiamo mettere ancora dei punti per assicurarci i play-off”.

“E’ stata una bella partita giocata dal Messina Volley – dichiara coach Tomasello – e noi siamo riusciti ad entrare poco in partita nel giusto modo. Abbiamo fatto troppi errori soprattutto in battuta e comunque contro una squadra che sta giocando una buona pallavolo. Nel momento in cui abbiamo migliorato la qualità del nostro servizio abbiamo giocato una buona pallavolo che però, in questo periodo, non sta andando a gonfie vele. In questa stagione dovevamo provare a fare qualcosa di più, ma purtroppo abbiamo perso gli scontri diretti che, soprattutto all’andata, ci hanno tagliano un po’ le gambe. Merito a chi è avanti a noi e si sta giocando i playoff”.

Messina Volley – Golden Volley Aci Catena 3-0 (25-23; 25-19; 25-18)

Messina Volley: Pecoraro, Lorusso, Mondello 13, Laganà (Cap.) 6, Ignoto, Runci, Sorbara, Scimone 13, Arena M. 9, Biancuzzo 5, Pasa, Arena S. 3, Natoli (Lib. 1), De Grazia (Lib. 2). All. Trimarchi, 2° All. Rizzo

Golden Volley Aci Catena: Zumbo, Pecoraro E. 1, Ardita 12, Beninato 9, Pecoraro S. 1, Ciancio 8, Cardaci, Di Fini 4, Libassi, Spina 4, Mazzerbo, Tornello 4, Sorbello (Lib. 1) (Cap.), Grillo (Lib. 2). All. Tomasello, 2° All. Franceschetto.

Arbitri: Leonardi e De Gaetano.

