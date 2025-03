Messina Volley, Sara Arena: “siamo al rush finale. Contro la Pallavolo Oliveri daremo il massimo”

StrettoWeb

Secondo impegno casalingo consecutivo per il Messina Volley che, per la 17ª giornata del campionato di Serie C femminile, affronterà fra le mura amiche del “PalaRescifina” la Pallavolo Oliveri. Le ragazze allenate da mister Francesco Trimarchi, seconda forza del torneo, cercheranno di replicare la prestazione della gara di andata, controala formazione diretta da coach Giovanni Maccotta reduce dalla vittoria al tie-break contro le etnee del Teams Volley Catania.

A presentare il match di domenica è il centrale giallo-blu Sara Arena: “La Pallavolo Oliveri è una squadra che abbiamo incontrato già nel girone di andata e che affronteremo in casa cercando di dare il meglio. Noi stiamo lottando per centrare l’obiettivo play-off e non ci siamo mai fermate. Inoltre, rispetto al girone di andata, noi siamo cresciute e, nonostante gli apetti che vanno antenzionati, noi non ci vogliamo fermare”.

