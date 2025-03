Messina Volley, Michela Laganà: “non sottovalutare l’Aci Catena. Entreremo in campo concentrate e determinate”

StrettoWeb

Trasferta etnea per il Messina Volley che, nella 18ª giornata del Campionato di Serie C femminile, affronterà il Liberamente Aci Catena. Le ragazze dirette da coach Francesco Trimarchi, seconda forza del torneo, cercheranno di matenere la striscia positiva di vittorie e ribadire la vittoria dell’andata, contro la compagine di mister Francesco Pennisi alla ricerca di punti preziosi in chiave salvezza e proveniente dall’importante vittoria esterna di Santa Teresa.

A presenta il match di domenica è il capitano e palleggiatrice giallo-blu Michela Laganà: “L’Aci Catena è una squadra che non dobbiamo assolutamente sottovalutare, come d’altronde dobbiamo fare con tutte le squadre che incontreremo da qui alla fine del campionato. Loro provengono dalla vittoria di Santa Teresa e dunque saranno pronte a dare il meglio, soprattutto perché giocano in casa. Siamo a poche partite dalla fine e il nostro scopo è quello di ottenere più punti possibili per mantenere il secondo posto”.

