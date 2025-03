Messina Volley ko 3-0 contro la capolista Zafferana

StrettoWeb

Battuta d’arresto per il Messina Volley che, nella 15ª giornata del campionato di Serie C femminile, esce sconfitto dalla trasferta contro la capolista Pallavolo Zafferana per 3-0. Le ragazze di mister Francesco Trimarchi adesso si presentano con nove punti di svantaggio dalla battistrada, ma mantengono la seconda posizione in classifica, utile per accedere ai play-off promozione. In terra etnea capitan Michela Laganà e compagne impattano contro la corazzata diretta da coach Roberta Aloisi, lanciata in cima alla graduatoria ed imbattuta dall’inizio del torneo.

Squadra di casa subito avanti di quattro lunghezze (5-1) con due volte Marcela Nielsen, Federica Laudani e capitan Pilar Miranda. Altri due punti di Nielsen tracciano il +7 (11-4) per le etnee con mister Trimarchi in time-out. Nielsen e Miranda vanno a +10 (15-5) e sempre il capitano del team di Zafferana determina il +12 (20-8). Secondo discrezionale per le ospiti con Gloria Scimone ad accorciare (-11; 20-9). Nielsen piazza il set-point (24-10), successivamente concretizzato dalla squadra di casa. Secondo in equilibrio fino al +3 locale (6-3) firmato dai Nielsen, Miranda e Mora Audenino. Scimone e il muro di Giovanna Buancuzzo accorciano (-2; 10-8) e si viaggia più o meno con questo elastico fino al nuovo break della Pallavolo Zafferana che traccia il +4 (16-12) con Nielsen.

Coach Trimarchi chiama time-out, ma la distanza fra le due squadre rimane pressochè costante fino al +6 (20-16) di Audenino. Ancora il numero 10 locale, dalla battuta, realizza il set-point (24-17), concretizzato dal pallonetto di Nielsen (25-17). Pallavolo Zafferana a +2 (3-1) nel terzo parziale con Nielsen, mentre Sara Arena accorcia (-1; 3-2). Le due squadre si fronteggiano fino al +3 (9-6) locale firmato Miranda. Coach Trimarchi va in pausa, ma ancora il capitano etneo dalla battuta porta a 5 (11-6) i punti di vantaggio della capolista. Il Messina Volley reagisce e, con Marika Arena e Laganà, accorcia a -2 (12-10). Audenino torna a +4 (14-10), ma due spunti di Arena S. lanciano le ospiti verso il pari (14-14). E’ adesso coach Aloisi a chiamare il suo discrezionale, ma Arena M., con un ace, firma il vantaggio per il Messina Volley (14-15). Rossella Arena pareggia e riporta avanti le padrone di casa (+2; 17-15), con mister Trimarchi in pausa. Arena S. pareggia per il Messina Volley (17-17) e si assiste a un batti e ribatti fino al nuovo vantaggio locale con Nielsen (+3; 21-18). Il pallonetto di Scimone accorcia il gap a -2 (22-20), mentre l’ace di Nielsen traccia il martch-point, successivamente materializzato dalla team di Zafferana (25-20).

“Si ripete il risultato dell’andata contro una signora squadra – commenta mister Trimarchi a fine gara – io all’inizio avevo chiesto alle ragazze di far vedere la maturità della nostra squadra e lo abbiamo dimostrato. Tranne il primo set, in cui noi abbiamo queste partenze lente, nel secondo e terzo il gioco è cresciuto tanto. E’ chiaro che giocavamo contro una delle migliori squadre della regione e quindi ci stava un risultato come questo. Spero che torniamo a casa con la consapevolezza che noi ci siamo per giocarela fino alla fine. La settimana prossima ci aspetta un altro match importantissimo in casa ed è chiaro che il mese di marzo rappresenta il periodo decisivo per questo campionato e noi siamo pronti”.

Pallavolo Zafferana – Messina Volley 3-0 (25-10; 25-17; 25-20)

Pallavolo Zafferana: Laudani 1, Romano 1, Arena 3, De Luca 4, Audenino 15, Conti, Buda, Nielsen 18, Miranda (Cap.) 10, Famoso (Lib. 1), Spinella (Lib. 2). All. Aloisi, 2° All. Castorina.

Messina Volley: Pecoraro, Lorusso 2, Mondello 4, Laganà (Cap.) 1, Ignoto, Runci, Sorbara, Scimone 7, Arena M. 4, Biancuzzo 1, Arena S. 5, Natoli (Lib. 1), De Grazia (Lib. 2). All. Trimarchi, 2° All. Rizzo

Arbitri: Saccullo e Guarnaccia.

