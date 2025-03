Il Messina Volley conquista il match casalingo contro la Pallavolo Oliveri per 3-0

StrettoWeb

Fra le mura amiche del “PalaRescifina”, il Messina Volley si impone per 3-0 sulla Pallavolo Oliveri nella 17ª giornata del Campionato di Serie C femminile. Le ragazze di mister Francesco Trimarchi continuano la loro marcia verso i play-off, mantenendo quattro punti di vantaggio sull’immediata inseguitrice. Contro la Pallavolo Oliveri, capitan Michela Laganà e compagne, si trovano di fronte le atlete allenate da Giovanni Maccotta, agguerrite ed alla ricerca di punti importati in chiave salvezza. Le giallo-blu scendono in campo motivate e conquistano i primi due parziali per 25-7 e 25-18. Nel terzo set le ospiti danno filo da torcere alle peloritane, che conquistano l’intera posta in palio per 25-22. Messina Volley subito avanti di 5 lughezze (8-3) nel primo set con Giulia Mondello, Marika Arena e Laganà. Coach Maccotta chiama time-out, ma al rientro le locali producono un nuovo break che le porta a +13 (16-3) con gli spunti di Mondello e Sara Arena. Il set scivola con le padrone di casa a controllare il vantaggio e chiudere il match con la palla a terra di Adriana Ignoto e l’ace di Gloria Scimone (+18; 25-7). Secondo con il +3 (4-1) locale, concretizzato da Laganà e Arena M.

Il pallonetto di Martina Genovesi accorcia (-2; 8-6), ma due volte Scimone e l’ace di Mondello materializzano il +6 (12-6) per le padrone di casa. Maccotta chiama la pausa e, dopo un batti e ribatti, Viviana La Spada accorcia a -3 (13-10). E’ adesso mister Trimarchi a chiamare time-out ed al rientro il pallonetto di Scimone lancia il +5 (15-10) locale. Mondello timbra il +6 (18-12) ed il secondo discrezionale ospite. Mariapia Lorusso trova il +7 (19-12), ma le ospiti reagiscono e tornano a -4 (19-15) con Laura Ferrara, Magda Bilardo e capitan Roberta Zangla. Il muro di Bilardo concretizza il -3 (20-17) con il Messina Volley nuovamente in pausa. Al rientro, dopo un batti e ribatti, Mondello chiude il parziale in favore del Messina Volley (+7; 25-18). Terzo con le locali a +4 (5-1) con Arena M., Giorgia Runci e Mondello. Le ospiti reagisco e Ferrara trova il -1 (5-4). Mondello riporta a +3 (8-5) le giallo-blu e, dopo un batti e ribatti, le ospiti ricuciono il gap (10-10) con La Spada e due punti di Genovesi. Messina Volley nuovamente avanti (+3; 15-12) e Pallavolo Oliveri subito a ridosso (-1; 16-15). Mondello e l’ace di Arena M. tornano a +3 (18-15) con Maccotta in time-out. Bilardo sigla il -1 (20-19) con Genovesi che purtroppo deve lasciare il campo per infortunio. Trimarchi chiede la pausa e, dopo un batti e ribatti, Arena M. traccia il 23-21 per le locali. Maccotta chiama il suo secondo discrezionale ed al rientro le ospiti vanno a -1 (23-22). Mondello sigla il match-point, anterprima della vittoria per il Messina Volley.

Le parole di Natoli

“Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo – commenta il libero giallo-blu Silvana Natoli a fine gara – visto che, come detto precedentemente, noi non guardiamo più la classifica in termini di squadra che andiamo ad affrontare, ma ragioniamo ad obiettivi. La partita è stata condotta bene, tranne per l’ultimo set dove purtroppo siamo state un po’ altalenanti, anche per merito delle nostre avversarie. E’ stato importante portare a casa questi tre punti. Adesso dobbiamo andare avanti, pensare al nostro obiettivo, lottare centimentro per centimetro ad ogni partita per conquistare i tre punti”. “Abbiamo incontrato una squadra forte – analizza la partita mister Maccotta – cercando di mettere del nostro per portare a casa qualche punticino. Per il primo set il risultato parla da solo, nel secondo abbiamo messo qualcosa in più e nel terzo set ce la siamo giocata come avevo chiesto e preparata in allenamento. Purtroppo nel punto a punto c’è stato anche l’infortunio del nostro centrale. Onore e merito al Messina Volley che è una squadra forte e non lo scopriamo oggi. Noi ci dobbiamo salvare ed oggi non siamo partiti benissimo, ma abbiamo finito in crescendo”. Circa il suo arrivo sulla panchina tirrenica ha aggiunto: “Non si possono fare grandi stravolgimenti, si deve cercare di tenere quanto di buono è presente e provare a mettere qualcosina che ognuno di noi può portare. Stiamo lavorando su alcuni aspetti nell’organizzazione di gioco che possono migliorare, in quanto ci possono consentire di concretizzare le situazioni di attacco. Questo è un work in progress e sarà dura visto che la prossima giornata incontriamo la capolista. Sarà importante fare risultato negli scontri diretti”.

Messina Volley – Pallavolo Oliveri 3-0 (25-7; 25-18; 25-22)

Messina Volley: Pecoraro, Lorusso 2, Mondello 15, Laganà (Cap.) 2, Ignoto 1, Runci 1, Sorbara, Scimone 6, Arena M. 13, Biancuzzo 4, Pasa, Arena S. 4, Natoli (Lib. 1), De Grazia (Lib. 2). All. Trimarchi, 2° All. Rizzo

Pallavolo Oliveri: Iarrera, Zangla A., Genovesi 6, La Spada 7, Puglisi, Faranda, Cicero 2, Bilardo 9, Zangla R. (Cap.) 1, Ferrara 8, Di Mauro, Iarrera (Lib. 1), Cingolani (Lib. 2). All. Maccotta.

Arbitri: Costa e Rizzotto.

