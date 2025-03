Messina Volley-Aci Catena, Arena: “consolidiamo 2° posto”

StrettoWeb

Impegno infrasettimanale per il Messina Volley che, per la 19ª giornata del campionato di Serie C femminile, affronterà venerdì sul taraflex del “PalaRescfina” la Golden Volley Aci Catena. Le atlete di coach Francesco Trimarchi, seconda forza del torneo, cercheranno di mantenere la striscia positiva di vittorie contro l’agguerrito team di mister Mario Tomasello. All’andata Michela Laganà e compagne sono riuscite ad avere la meglio sulla compagine etnea dopo una lunga gara terminata al tie-break.

A presentare l’incontro è la schiacciatrice giallo-blu Marika Arena: “Venerdì affronteremo un match importante contro la Golden Volley Aci Catena, una squadra ben preparata e organizzata. Noi daremo il meglio per portare a casa i tre punti e consolidare il nostro meritato secondo posto in classifica. All’andata è stata una partita molto intensa visto che la Golden ha delle giocatrici molto esperte. A noi mancava ancora qualche tassello, ma noi abbiamo dimostrato le nostre qualità e soprattutto di essere una squadra compatta”. Circa il suo primo anno con la maglia del Messina Volley ha aggiunto: “Le mie sensazioni sono positive. All’inizio è stato difficile visto che, per me, era un ambiente nuovo, però adesso con le mie compagne ho creato un rapporto importante e insieme stiamo cercando di portare avanti il risultato”.

